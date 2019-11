Milano | piazza Duomo gremita per il Volo

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 10 novembre 2019) Paolo Giordano Alla Mondadori di, durante la presentazione del nuovo album The Best of 10 Years, i ragazzi de Ilsi sono esibiti in un mini-live. Tra gli applausi dei fan C’erano migliaia di persone (dicono circa 15mila) inper seguire i tre ragazzi delmentre cantavano qualche brano dal vivo. In quello che ormai è il “rituale” più frequente nel pop, ossia il “firmacopie”, si sono presentati alla Mondadori sull’onda del nuovo cd “Ten Years”. Il disco celebra i loro dieci anni di una carriera iniziata nel talent show di Antonella Clerici, Ti lascio una canzone, e poi proseguita in tutto il mondo. Al netto di molti pregiudizi, sono una delle realtà musicali italiane più conosciute nel mondo, forse la più conosciuta tra gli adolescenti. Lo dimostra il seguito social che Ilè riuscito a conquistarsi e anche la stessa ...

ilvolo : #IlVolovers Milano vi aspettiamo per la seconda tappa dell’#InstoreTour! E per voi ci sarà anche un mini live, siet… - msgelmini : Tutti in piazza a #Milano per il #NoTaxDay, contro questa manovra tutta “tasse e manette” pensata dal governo più d… - SerenaBrownCrew : RT @RtVecchio: La risposta è: 15mila persone in piazza Duomo per il mini live. Il Volo. Milano. #IlVolovers #InstoreTour #IlVolo #10Years… -