Milano | il bosco verticale cambia colore per l'autunno e si tinge di rosso e giallo

Il Bosco Verticale di Milano tra i 50 grattacieli più iconici degli ultimi 50 anni : Il Bosco Verticale di Milano è stato inserito nella lista dei grattacieli più iconoci del mondo degli ultimi 50 anni . Fra i grattacieli più rappresentativi dell'ultimo mezzo secolo, peraltro, solo altri quattro sono stati completati nel 2014, pochi sono più recenti ed è il solo situato in Italia. Il nuovo riconoscimento arriva dal Council on Tall Buildings and Urban Habitat, che già nel 2015 lo aveva indicato ...

La street art “antismog” di Iena Cruz sbarca a Milano : “Un murales capace di depurare l’aria come fosse un bosco” : Un murales capace di assorbire anidride carbonica e depurare l’aria “come un bosco con piante ad alto fusto”. Sarà questo il regalo a Milano dell’artista Federico Massa, in arte Iena Cruz, che a inizio ottobre inizierà a dipingere su uno dei trenta palazzi che hanno offerto la loro facciata come fosse tela bianca. Il dipinto meneghino sarà il primo di tanti murales “antismog” che compariranno come testimonial ...