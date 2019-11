Milano | ergastolano accoltella 79enne all’ospedale San Raffaele | era in permesso premio

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 novembre 2019)un anziano alla gola per una rapina mentre è in. Antonio Cianci è stato fermato dalla polizia ed è ritornato in carcere. L’anziano, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, si trovava all’ospedale Sansabato pomeriggio per incontrare la figlia della compagna ricoverata. Al distributore automatico del piano interrato, vicino ai parcheggi, ha incontrato Cianci,di 60 anni, coperto da una mascherina bianca: ha chiesto soldi all’anzianoe, non ottenendoli, lo ha colpito alla gola con un coltello. La polizia poi ha fermato il killer alla stazione di Cascina Gobba, mentre l’anziano è stato soccorso. Non sarebbe in pericolo di vita. La vita criminale di Cianci è iniziata nel 1979: aveva 20 anni quando nella notte tra l’8 e il 9 ottobre uccise tre carabinieri che lo avevano fermato a un posto di ...

