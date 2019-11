Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 novembre 2019) C’è untra Malta eper intercettare e riportare nel Paese nordafricano i barconi didiretti verso La Valletta. A rivelarlo è il Sunday Times of Malta, secondo cui le Forze Armate maltesi, inclusa la Marina, si occupano di intercettare le imbarcazioni e di segnalarle a Tripoli che, con le navi di pattuglia, andrebbero a recuperare iriportandoli nei centri di detenzione in Libia. Anche Alarm Phone, la ong che segnala le barche in difficoltà nel Mediterraneo, su Twitter denuncia un’intesa che “impedisce alle persone di fuggire da una zona di guerra e viola le convenzioni internazionali per i diritti umani”. A sostegno di ciò che scrive, il quotidiano maltese pubblica sul proprio sito la foto di un incontro organizzato dall’ambasciatore maltese a Tripoli tra il colonnello maltese Clinton O’Neil, capo ...

repubblica : Il patto segreto tra Malta e la guardia costiera libica per riportare indietro i migranti [aggiornamento delle 13:2… - MediasetTgcom24 : Migranti, 'accordo segreto La Valletta-Tripoli per riportarli in Libia' #Malta - nchesenso : RT @fattoquotidiano: Migranti, ‘Malta e Guardia Costiera libica hanno accordo segreto per fermare gli arrivi’. Fonte: ‘Da 1 anno segnaliamo… -