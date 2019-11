Fonte : fanpage

(Di domenica 10 novembre 2019) ", ogni tua dichiarazione è un rigurgito di bile contro di me e contro tutti gli italiani che rappresento. Se c'è qualcuno che dovrebbe vergognarsi, quello sei tu, che cogli ogni occasione utile per dimostrare il tuo rancore e la tua viva intolleranza nei confronti di tutti quelli che non la pensano come te": così GiorgiaRobertoche l'aveva accusata di essere responsabile del clima di odio che regna in Italia e che ha portato all'assegnazione della scorta a Liliana

HuffPostItalia : Meloni attacca 'Report': 'Spazzatura giornalistica. La Rai intervenga su queste falsità' - fanpage : Meloni attacca Saviano su caso Segre: 'Vergogna, strumetalizza la storia per tornaconto politico' - citrinestan : RT @pourIamour: Giorgia Meloni: *Fa un discorso in cui attacca in modo frontale la comunità LGBT+* Comunità LGBT+: *usa il discorso per cr… -