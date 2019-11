Megan Montaner | La caccia-Monteperdido | “Non sono voluta cadere…”

Fonte : lanostratv

(Di domenica 10 novembre 2019) La: al via la nuova fiction di Canale 5.: “Noncaduta…” Andrà in onda questa sera su Canale 5 la prima puntata della nuova fiction con protagonista, La. E in attesa del debutto, a rompere il silenzio con alcune dichiarazioni pubblicate sugli ultimi numeri dei settimanali TelePiù e TeleSette è stata proprio l’attrice, nota al pubblico italiano per essere stata per anni il volto di Pepa ne Il Segreto, la quale sulla nuova serie tv, parlando del suo personaggio, Sara Campos, ha dichiarato: Ha un carattere chiuso, molto diverso dal mio: difficilmente stringe amicizia … però noncadere nel classico stereotipo della poliziotta., anticipazioni nuova fiction Lasu Canale 5: “Tutto è oscuro all’inizio” Sempre sui settimanali citati ...

