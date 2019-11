Matteo Berrettini | esordio negativo per l’azzurro con Novak Djokovic

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 novembre 2019) L’avvenuta londinese diparte male. Alle Atp Finals al via oggi alla O2 Arena di Londra il 23enne romano, numero 8 del mondo, cede con il netto punteggio di 6-2, 6-1 al serbo, numero 2 del ranking Atp.tornerà in campo martedì contro il perdente della sfida di questa sera tra lo svizzero Roger Federer, numero 3 del mondo e l’austriaco Dominic Thiem, numero 5 Atp. Quello contro il serbo rappresenta l’ennesimo passaggio obbligato di un anno memorabile, composto da “prime volte” per il 23enne azzurro: la prima semifinale Slam a New York, la prima semifinale 1000 a Shanghai, la prima volta in top 10, il primo titolo su erba a Stoccarda. Oltre a, di fronte a(primo italiano alle Finals 41 anni dopo Barazzutti) nel gruppo Borg ci saranno anche Dominic Thiem e Roger Federer. Non il miglior sorteggio possibile quindi, ...

