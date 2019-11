Massimo Giletti | Non è l’Arena Cecchi Paone | “Non è facile…”

Non è l'Arena - Massimo Giletti provoca Adriano Celentano? Replica senza sconti : "Cosa penso del tuo programma" : Nel primo appuntamento di Adrian, il nuovo show di Adriano Celentano, tra gli ospiti c'è anche Massimo Giletti. Proprio quest’ultimo ha provocato una amnesia ad Adriano Celentano nei primi minuti dello spettacolo. Lo showman ha presentato i suoi cinque ospiti e su Massimo Giletti ha detto che con l

Massimo Giletti provoca Celentano - che replica : “Mi hai assalito” : Massimo Giletti provoca Celentano in diretta: Adriano ha un’amnesia e lo rimprovera Da questa sera 7 novembre Adriano Celentano è tornato in tv, dopo lo sfortunato esperimento dello scorso anno di Adrian. Nel primo appuntamento gli ospiti sono stati Paolo Bonolis, Carlo Conti, Gerry Scotti, Piero Chiambretti e Massimo Giletti. Proprio quest’ultimo ha provocato una amnesia ad Adriano Celentano proprio nei primi minuti ...

Adrian : ospiti Paolo Bonolis - Gerry Scotti - Maria De Filippi - Carlo Conti - Checco Zalone - Massimo Giletti e Piero Chiambretti. Foto dal Backstage : Il ritorno di Adrian, il meglio dello spettacolo italiano per Adriano ...

Adrian : ospiti Paolo Bonolis - Gerry Scotti - Maria De Filippi - Carlo Conti - Checco Zalone - Massimo Giletti e Piero Chiambretti : Il ritorno di Adrian, il meglio dello spettacolo italiano per Adriano ...

Maria Elena Boschi ospite di Massimo Giletti - la rete “impazzisce” per lei. Sui social molti apprezzamenti per il look della ex ministra : È Maria Elena Boschi la protagonista del “faccia a faccia” di domenica 3 novembre di “Non è l’Arena” la trasmissione condotta da Massimo Giletti. L’ex ministro – ora volto tra i più noti del nuovo partito di Matteo Renzi Italia Viva – ha affrontato l’intervista con la consueta verve, mostrandosi in palle e rispondendo punto su punto alle domande del conduttore. Su Twitter e sui social la ...

Massimo Giletti bacchetta la D’urso ma forse dimentica qualcosa… : Massimo Giletti, Fabrizio Corona “Attenzione, bisogna essere molto cauti quando si fanno determinate cose“. Così sentenziava Massimo Giletti domenica sera, riferendosi al racconto televisivo del matrimonio di Tony Colombo e bacchettando Barbara D’Urso. Mentre distribuiva patenti sulla corretta informazione, tuttavia, il conduttore dimenticava forse di essere finito lui stesso a sfiorare inavvertitamente quel campo minato di cui ...

Non è l'Arena - Massimo Giletti contro Barbara d'Urso : ma a che gioco stiamo giocando? : Massimo Giletti contro Barbara d'Urso. Il conduttore di Non è l'Arena nell'ultima puntata si è occupato ieri sera su La7 del matrimonio tra il cantante neomelodico Tony Colombo e Tina Rispoli, vedova del boss Gaetano Marino, ucciso per una faida. Nell’occasione, il conduttore ha criticato quelle tra

Furia Massimo Giletti - succede in diretta. E Barbara D’Urso finisce sotto accusa : Il 28 marzo di quest’anno il cantautore Tony Colombo e Tina Rispoli si sono uniti in matrimonio. Le sue nozze con la vedova del boss ucciso dalla camorra, Gaetano Marino, continuano ad essere al centro dell’attenzione mediatica anche a distanza di diversi mesi. Ricorderete infatti che i due sono stati anche ospiti di Barbara D’Urso. Durante la trasmissione andata in onda su Canale 5 raccontarono il loro punto di vista e si dichiararono ...

Non è l’Arena - Massimo Giletti attacca Barbara d’Urso : “Ma a che gioco gioca questa televisione?” : Il discusso matrimonio tra il cantante neomelodico Tony Colombo e Tina Rispoli, vedova di Gaetano Marino il boss ucciso dalla Camorra, è stato al centro del talk show della domenica di La7 “Non è l’Arena”. Sull’onda dell’inchiesta di Fanpage “Camorra Entertainment”, Massimo Giletti ha cercato di far chiarezza su ombre e luci legate ai due sposini. È emerso che Tina Marino non poteva non sapere chi fosse il marito, come più ...

Non è l'Arena - lo strano look di Massimo Giletti : come si concia nel video della trasmissione / Guarda : Occhialoni rotondi, abbronzatura caraibica, maglietta aderente simil-tronista. Massimo Giletti sceglie un look giovanilistico e decisamente casual (con richiami pure al John Lennon anni 70) per lanciare la nuova puntata di Non è l'Arena, la trasmissione della domenica sera su La7. Giletti anticipa a

Massimo Giletti a L'aria che tira : "La felpa che spiega il trionfo di Matteo Salvini" : "Matteo Salvini mi ha portato una sua felpa di San Pellegrino di Norcia, lui si sporca le mani". Massimo Giletti, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 rivela un aneddoto sulla sua intervista al leader della Lega che dà bene l'idea dell'approccio di Salvini con la gente. "Da un punto di v

Massimo Giletti sul caso Liliana Segre a L'aria che tira : "Lei straordinaria - ma le commissioni sono inutili" : Massimo Giletti, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, interviene sul caso Commissione Segre e attacca: "Le commissioni nel nostro Paese producono poco o niente, sono oggetto di strumentalizzazione", dice il conduttore di Non è L'arena, sempre su La7. "Abbiamo visto adesso la posizione f

Tony Colombo e Tina Rispoli - Massimo Giletti lancia una frecciata a Barbara D’Urso : “Chi in tv li tratta come trash rischia di accreditarli” : Massimo Giletti ha intrapreso una guerra a distanza con Barbara D’Urso, senza esclusione di colpi. Dopo aver inaugurato la nuova stagione di “Non è l’Arena” con il caso Prati-Caltagirone, raccontato dettagliatamente nei mesi scorsi dalla D’Urso, il giornalista e conduttore di La7 ha trattato domenica sera la vicenda del discusso matrimonio di Tony Colombo e Tina Rispoli, che Barbara – dopo aver seguito in ...

“Quei criminali in tv”. Massimo Giletti e il duro attacco a Barbara D’Urso. Non ha gradito vederli nel suo studio : Non è d’accordo, Giovanni Floris, sull’esposizione mediatica data al matrimonio di Tony Colombo e Tina Rispoli. Chi sono? Lui è il re delle serenate neomelodiche e Tina Rispoli è la vedova di un camorrista. “Bisogna stare sempre attenti. Si può parlare di tutto in TV, ma l’importante è farlo con un taglio critico” ha detto Giovanni Floris riferendosi ad alcuni programmi tv che invece, quell’esposizione mediatica, ai due, l’hanno data eccome. E ...