“Maria basta | finiscila!” Tu sì que vales | la De Filippi fa infuriare tutti | cosa è

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 10 novembre 2019) In tanti ignoravano l’esistenza dell’asmr, una tecnica di rilassamento innovativa. L’acronimo che sta per Autonomous Sensory Meridian Response, è un metodo per ottenere un riposo più sereno e tranquillo, grazie a dei video ad hoc che si trovano su Youtube. Ora questa tecnica è stata presentata a Tu sì queda Lory, un giovane youtuber. Attraverso una serie di oggetti – tra cui ciucci, coperte e peluche – il ragazzo ha cercato di far rilassare i giudici, i conduttori e il pubblico in studio e a casa.sembravano ben attenti all’esperimento ad eccezione di Maria De. La presentatrice Mediaset non è apparsa molto convinta dell’esibizione e ha parlato per tutto il tempo della performance, non nascondendo un certo fastidio. Dovuto soprattutto al caldo della coperta e alla benda sugli occhi.Un atteggiamento che non è piaciuto ad alcuni telespettatori, che sui social network ...

Maria_11_22_33 : RT @PediatriaOggi: Il calcio non è per donne? Guardate questa bambina. Una giovanissima calciatrice si diverte a dribblare gli avversari ma… - Maria_11_22_33 : RT @LeParoleRai3: “Il mondo che ci circonda è un mondo che è stato costruito dagli uomini per gli uomini” Lilli Gruber a #LeParole della… -