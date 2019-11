Mara Venier rivela | “Anch’io in cura allo IEO | ho ricevuto tanto amore”

Mara Venier blocca l’entrata di Patty Pravo : “L’ho fatto perché…” : Domenica In, Mara Venier blocca Patty Pravo per un inconveniente in diretta Patty Pravo è stata un’altra degli ospiti della puntata di oggi di Domenica In. Prima di iniziare l’intervista, però, è accaduto un piccolo “increscioso” legato al nome della cantante scritto sullo schermo. Infatti, al momento dell’entrata in studio di Patty, campeggiava il nome di Violante Placido. A quel punto Mara Venier ha fatto rifare ...

Alessio Boni a Domenica In parla del figlio in arrivo : la scelta di Mara Venier conquista l’attore : Alessio Boni a Domenica In per presentare il film su Enrico Piaggio parla del figlio in arrivo Ospite di Domenica In per parlare del nuovo film Rai incentrato sulla vita e la carriera di Enrico Piaggio, Alessio Boni ha speso qualche parola sull’ultima novità della sua vita privata. A 53 anni il popolare attore sta […] L'articolo Alessio Boni a Domenica In parla del figlio in arrivo: la scelta di Mara Venier conquista l’attore ...

Domenica in - Christian De Sica fuori controllo : tocca il sedere a Mara Venier e poi... Imbarazzo in diretta : L'intervista di Mara Venier a Christian De Sica in diretta a Domenica in, su Rai uno, ad un certo punto, ha avuto una impennata di comicità e Imbarazzo. Alla fine della chiacchierata con la conduttrice, il figlio del maestro del cinema Vittorio De Sica, ha toccato il sedere alla Venier. Giustificand

Domenica In - Mara Venier insultata prima della diretta per questa foto. Perde la brocca : "Dove devi andare..." : Mara Venier è stata insultata per aver postato sul suo profilo Instagram, a poche ore dall'inizio di Domeni In, su Rai uno, una foto che la ritrae insieme con il bellissimo nipotino Giulio, il figlio di Elisabetta Ferracini. Lo scatto non è piaciuta a una sua follower che ha rivolto delle accuse mol

Domenica in - Christian De Sica a Mara Venier : "Mio padre ci lasciò in una situazione finanziaria infelice" : Christian De Sica, intervistato da Mara Venier a Domenica In, su Rai uno, ha ricordato il padre, Vittorio De Sica, maestro del cinema italiano, e ha rivelato che "non ci ha lasciato in una situazione finanziaria felice perché era un giocatore d'azzardo. Ha fatto bene però, si è goduto la vita, e mi

Domenica In - Mara Venier emoziona con le lacrime di Giordana e i ricordi di De Sica : Anche questo pomeriggio gli spettatori di Rai Uno hanno potuto vivere una Domenica piena di emozioni, divertimento, aneddoti e di ospiti interessanti che si sono messi in gioco confessandosi o scherzando con la padrona di casa, Mara Venier. La puntata odierna di Domenica In è iniziata all’insegna dei ricordi e di un pizzico di nostalgia. Il primo pensiero di Mara Venier va a Fred Bongusto, il crooner appena scomparso che tante emozioni ha ...

Fabrizio Moro sta male - salta Domenica In : la promessa a Mara Venier : Perché Fabrizio Moro non è andato a Domenica In da Mara Venier Brutte notizie per i fan di Fabrizio Moro. All’ultimo minuto il cantante romano non si è presentato a Domenica In, dove era atteso come ospite nella puntata in onda su Rai Uno Domenica 10 novembre. L’artista è stato fermato da una febbre molto […] L'articolo Fabrizio Moro sta male, salta Domenica In: la promessa a Mara Venier proviene da Gossip e Tv.

Domenica In : Christian De Sica tocca il sedere a Mara Venier : Mara Venier, Domenica In: Christian De Sica le tocca il sedere Le puntate di Domenica In sono imprevedibili grazie alla veracità di Mara Venier e al modo in cui gli ospiti si lasciano andare grazie a un clima familiare e assolutamente rilassato. E’ successo anche a Christian De Sica, primo ospite di questa nuova puntata di Domenica In che vedrà anche Giordana Angi raccontarsi alla zia di tutti gli italiani. Ma proprio sul finire della ...

Domenica In - lo sfogo di Mara Venier fa crollare lo studio : "Lo ero e lo sono oggi - con orgoglio" : Tutto l'orgoglio e la simpatia di Mara Venier, assoluta mattatrice di Domenica In, il programma della Domenica pomeriggio in onda su Rai 1. Nella puntata del 10 novembre, nel corso dell'intervista a Christian De Sica, la conduttrice si racconta. Senza peli sulla lunga. Si torna al passato, all'epoca

Domenica In del 10 novembre : da Mara Venier ci sarà Giordana Angi : Domenica 10 novembre tornerà su Rai 1 un nuovo appuntamento con Domenica In, il contenitore della Domenica pomeriggio condotto da Mara Venier. Dopo il successo di ascolti della scorsa settimana (2,8 milioni di spettatori per uno share intorno al 16%), 'Zia Mara' cercherà di ripetersi e per farlo guarda ancora in casa Mediaset. Se nella scorsa settimana l'ospite più atteso era Alberto Urso (cantante e vincitore di Amici), questa settimana uno ...

Anticipazioni Domenica In - 10 novembre : gli ospiti di Mara Venier : Domenica In del 10 novembre, Anticipazioni ospiti: Mara Venier intervista Giordana Angi Andrà in onda Domenica 10 novembre la nona puntata di Domenica In e Mara Venier si prepara ad accogliere in diretta tanti ospiti per delle interviste speciali, in quello che è diventato ormai il salotto più amato della televisione italiana. Nella puntata di Domenica, spazio alla musica con Giordana Angi. La seconda classificata ad Amici di Maria De Filippi ...

Domenica In - il clima si fa hot tra Mara Venier e Alberto Urso (che rimane di sasso) : Nel salotto Domenicale di Mara Venier sono sempre molti i momenti divertenti e il merito è soprattutto della conduttrice che, durante le interviste, sa alternare momenti di complicità e intimità con altri molto più leggeri. Così è stato con Alberto Urso, finalmente in studio dopo un precedente “blocco” per ragioni non ancora note. Mentre il cantante eseguiva al piano “Your Song”, Mara ha notato qualcosa e non ha fatto ...

Mara Venier mette in imbarazzo Alberto Urso : Tutto preso da Your Song e mi guardi proprio lì... : Nella nuova puntata di Domenica in, trasmessa nella giornata di domenica 3 novembre, è apparso tra gli ospiti in studio Alberto Urso. Il lirico nonché vincitore della diciottesima edizione del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, ha concesso un'intervista esclusiva a Mara Venier. Nel suo ultimo intervento televisivo, il cantante pop-lirico ha esordito salutando la sua mentore Maria De Filippi, dopo aver guardato in studio un rvm ...

“Se vuoi smettiamo”. Domenica In - la dolcezza di Mara Venier e le lacrime della mamma di Marco Pantani : Si torna a parlare del mistero che aleggia intorno alla morte di Marco Pantani, il grandioso ciclista che fece sognare milioni di italiani e non solo. Durante l’ultima puntata di Domenica In, una dolcissima Mara Venier ha invitato a parlare Tonina, mamma tenace e guerrigliera di Pantani. A distanza di quindici anni dalla morte dell’asso del ciclismo, sono ancora troppi i misteri legati alla sua scomparsa e al calvario sportivo e giudiziario ...