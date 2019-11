Manovra | Gelmini | ‘rischio aumento tasse locali’

Manovra : Gelmini - ‘dannosa per Paese - Fi in prima linea per riscriverla’ : Roma, 2 nov. (Adnkronos) – ‘La legge di bilancio è stata bollinata dalla Ragioneria dello Stato e arriverà presto in Parlamento. Ci aspettano, Forza Italia sarà in prima linea, settimane di intenso e duro lavoro per riscrivere una Manovra dannosa per le famiglie, per i liberi professionisti, per le imprese”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. L'articolo Manovra: ...