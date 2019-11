Mamma distratta dal telefono | bimbo si rovescia addosso pentola con 9 litri di acqua

Fonte : fanpage

(Di domenica 10 novembre 2019) Decisivo per l'incidente un attimo di distrazione dovuto ad un videochiamata sul cellulare. Il piccolo è rimasto ustionato su oltre metà del copro, ha dovuto subire innesti cutanei e infine ha rischiato di morite a causa di una infezione che ha colpito la sua pelle martoriata dalle ustioni.

borderborder_ : @Maryyy_p @mezzogaudio Mamma mia uguale a me. Che cavolo è successo negli ultimi 15 anni? Devo essermi distratta. - _pinzillacchera : @Gnegnyna Mia mamma ne approfittava mentre ero distratta a giocare per i fatti miei, proprio perché a tavola non vo… - bacifinoaridere : Quando non trovo le chiavi mia mamma inizia un monologo secondo il quale sono una persona troppo distratta e che pe… -