Maltempo | scuole chiuse lunedì 11 novembre per allerta meteo | quali sono le città

Allerta Maltempo - scuole chiuse domani 11 novembre a Ispica e Pozzallo : scuole chiuse domani, 11 novembre, a Ispica e Pozzallo, per Allerta meteo arancione per maltempo annunciato dalla Protezione Civile

Allerta Meteo - Scuole Chiuse Lunedì 11 Novembre per il Maltempo provocato dalla Tempesta Mediterranea : Allerta Meteo – La nuova violenta ondata di maltempo che sta iniziando a colpire l’Italia in queste ore con forti piogge in Sardegna, evolverà in una pericolosissima Tempesta Mediterranea nella giornata di domani, Lunedì 11 Novembre, per poi raggiungere il “clou” più estremo dopodomani, Martedì 12 Novembre. Le autorità competenti sono in pre-Allerta e aspettano, nel pomeriggio, l’emissione dei consueti bollettini e ...

Maltempo - è allerta arancione su centro e levante della Liguria. Scuole : aperte a Genova - a Savona ingresso dalle 9. L'elenco con le decisioni dei Comuni : Per un miglioramento bisognerà aspettare perché anche la giornata di sabato sarà caratterizzata da Maltempo e instabilità

Maltempo - è allerta arancione su centro e levante della Liguria. Scuole : aperte a Genova - a Savona ingresso dalle 9. L'elenco con le decisioni dei Comuni : Per un miglioramento bisognerà aspettare perché anche la giornata di sabato sarà caratterizzata da Maltempo e instabilità

Maltempo - sarà un venerdì 8 novembre da incubo : allerta meteo in 15 regioni - domani scuole chiuse in molti comuni [ELENCO AGGIORNATO] : allerta meteo – Nuova pesante ondata di Maltempo sta giungendo sull’Italia e si manifesterà in particolare modo nella giornata di domani: la Protezione Civile ha emesso un pesantissimo avviso di allerta meteo, prevedendo Maltempo in ben 15 regioni. Quasi tutta l’Italia dovrà dunque fare i conti con pioggia e temporali, pertanto sono in molti i comuni che hanno disposto, in misura preventiva, la chiusura delle scuole. Ecco ...

Maltempo - scuole chiuse venerdì 8 novembre per allerta meteo : l’elenco delle regioni : Dove resteranno chiuse le scuole domani, venerdì 8 novembre, per Maltempo? A causa dell’allerta meteo su alcuni regioni, con temporali anche di forte intensità previsti nelle prossime ore, le amministrazioni cittadine di alcuni comuni in Toscana hanno deciso di sospendere le lezioni. A rischio anche la Liguria: l’elenco è in aggiornamento.Continua a leggere

Maltempo Aversa : minacce sui social al Sindaco per le scuole aperte : Prima le offese via social per non aver chiuso le scuole nel giorno dell’allerta meteo, lunedì e martedì scorsi, poi vere e proprie minacce: ‘Se non chiudi le scuole ti accoltello’. Destinatario il Sindaco di Aversa, Alfonso Golia, attaccato sul profilo della sua pagina social da decine e decine di contatti, presumibilmente studenti arrabbiati per la decisione del primo cittadino di non firmare l’ordinanza di chiusura ...

Scuole chiuse per Maltempo in Campania : Napoli, 5 nov. (Adnkronos) – Scuole chiuse per anche oggi in Campania. A Napoli, il sindaco Luigi de Magistris ha firmato l’ordinanza che prevede la chiusura di tutte le Scuole di ordine e grado in città alla luce del prolungamento dell’allerta meteo arancione fino alle ore 12. Resteranno chiusi anche i cimiteri e i parchi cittadini.Anche il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha disposto per oggi con ordinanza ...

Scuole chiuse per Maltempo in Campania : Napoli, 5 nov. (Adnkronos) - Scuole chiuse per maltempo anche oggi in Campania. A Napoli, il sindaco Luigi de Magistris ha firmato l'ordinanza che prevede la chiusura di tutte le Scuole di ordine e grado in città alla luce del prolungamento dell'allerta meteo arancione fino alle ore 12. Resteranno c

Maltempo - scuole chiuse a Benevento : gli studenti esultano - “Che mondo sarebbe senza Mastella?” : “Che mondo sarebbe senza Mastella?”. E’ il meme che sta girando in queste ore nelle chat di docenti e alunni. L’immagine riprende e modifica, ma di poco, immagine e slogan di una celebre crema alla nocciola e, in maniera ironica, riassume l’entusiasmo degli studenti che domani mattina non dovranno andare a scuola per via del Maltempo e della conseguente ordinanza sindacale che ha disposto la chiusura di tutti i ...

Maltempo - domani scuole chiuse a Benevento : “Chiudo le scuole per salvaguardare l’incolumità di tutti” : Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha disposto per domani, con ordinanza sindacale, la chiusura precauzionale di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, del conservatorio e degli asili nido. Il provvedimento prevede, inoltre: la chiusura ai visitatori del cimitero comunale; la chiusura dei parchi pubblici cittadini (villa comunale, giardini De Falco e parco archeologico dell’Arco del Sacramento); il divieto di utilizzo ...

Non chiude le scuole per Maltempo - il sindaco di Aversa minacciato sui social : In controtendenza rispetto a tanti altri altri sindaci della Campania, il primo cittadino di Aversa, la seconda città più grande della provincia di Caserta, ha deciso di tenere le scuole regolarmente aperte, nonostante l’allerta meteo diramata dalla protezione civile regionale. Una scelta analizzata in maniera approfondita da Alfonso Golia, con un’assunzione di responsabilità molto forte. Gli istituti scolastici di altri Comuni, invece, sono ...

Scuole aperte nonostante il Maltempo - minacce social al sindaco : "Se non chiudi - ti accoltello" : La bacheca Facebook del primo cittadino di Aversa (Caserta) è stata presa d'assalto dagli studenti, con insulti, bestemmie e...

Maltempo - piogge al Centro-Sud. A Napoli scuole e parchi chiusi : Non si placa il Maltempo sull’Italia: dopo le piogge e i disagi della giornata di ieri, 4 novembre, oggi una nuova perturbazione atlantica porta ancora precipitazioni intense e venti forti soprattutto sulle regioni centro-meridionali (LE PREVISIONI DI OGGI). Le allerte meteo diramate dalla Protezione civile riguardano 13 Regioni: è allerta arancione per rischio idrogeologico sul Lazio meridionale e appenninico, e su buona parte della Campania e ...