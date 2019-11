Mafia : Fico - ‘bene scuola intitolata a Livatino - istruzione per cambiare società’ : Roma, 10 nov. (Adnkronos) – “A pochi chilometri da Palermo hanno deciso di intitolare una scuola al giudice Rosario Livatino. Un’iniziativa dal grande valore simbolico, a cui non ho potuto partecipare ma a cui ho voluto contribuire inviando un messaggio a tutti i partecipanti. La scuola, cui affidiamo la crescita culturale e civile dei giovani, è lo specchio della società in cui viviamo. Allo stesso modo è un importante ...