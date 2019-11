L' oroscopo di lunedì 11 novembre | Leone allegro | Acquario nervoso

L'oroscopo di domani 11 novembre e classifica : lunedì stellare per Cancro e Bilancia : L'Oroscopo di domani 11 novembre è pronto a svelare che lunedì sarà. Innanzitutto le stelle sorridono a Cancro e Bilancia sia per le faccende di cuore che quelle lavorative. Riparte una nuova settimana e si torna alla solita routine quotidiana che per molti appare stressante e noiosa. Le coppie dell'Ariete avranno delle discussioni economiche, i nati del Toro riceveranno gli stimoli giusti, mentre i Pesci affronteranno delle sfide. Amore, ...

L'oroscopo del giorno 11 novembre con stelline - 2^ sestina : ottimo lunedì per Sagittario : L'oroscopo del giorno 11 novembre 2019 porta in primo piano le previsioni e l'Astrologia relativa alla giornata di lunedì. A tenere banco, come al solito, l'andamento riservato dalle stelle ai comparti della vita coincidenti con l'amore e il lavoro. Diciamo subito che ad essere messi sotto la nostra "lente astrale" i sei segni dello zodiaco rientranti nella seconda tranche, ovvero Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. ...

L'oroscopo di lunedì 4 novembre : Mercurio in quadratura a Cancro - Sagittario favoloso : Durante la giornata di lunedì 4 novembre, l'opposizione di Marte al segno dell'Ariete, renderà incerti e confusi i nativi del segno per quanto riguarda la sfera sentimentale, mentre una Luna stazionaria nel segno del Capricorno, regalerà stima e apprezzamenti da parte di familiari o colleghi. Toro sentirà il bisogno di dialogare con una persona di fiducia, come il partner oppure un amico, mentre Vergine sarà particolarmente creativa assieme al ...

L'oroscopo di domani 4 novembre - da Ariete a Vergine : lunedì al 'top' per Gemelli : L'oroscopo di domani 4 novembre 2019 svela le nuove previsioni estrapolate sugli astri relativi alla giornata di lunedì. Oggetto di questa analisi sono i primi sei segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Iniziamo con calma a dare i primi riscontri sui soliti comparti, spesso legati a doppio filo tra di loro: l'amore e il lavoro. domani a godere a pieno dell'apporto positivo delle effemeridi sarà in primis Gemelli: ...

oroscopo Paolo Fox di domani - lunedì 28 ottobre. Le previsioni : Paolo Fox domani segno per segno: Oroscopo di inizio settimana (28 ottobre) Si inizia con i primi quattro segni dello zodiaco secondo Paolo Fox e il suo Oroscopo di domani, 28 ottobre, tratto dal suo Stellare. ARIETE: è un periodo positivo per i sentimenti. Possono investire in una relazione sentimentale. Riceveranno presto una proposta di lavoro. TORO: ci sarà qualcosa che non andrà per quanto riguarda l’amore. Regna sovrana la ...

L'oroscopo di lunedì 28 ottobre : Venere in trigono a Scorpione - miglioramenti per Vergine : Durante la giornata di lunedì 28 ottobre, Venere in trigono al segno dello Scorpione, permetterà ai nativi del segno di essere più fiduciosi, mentre per Sagittario ci sarà un miglioramento in ambito economico, grazie ad una superiore tenacia sul posto di lavoro. Acquario farebbe meglio a volare con i piedi per terra, ed evitare di lasciarsi trasportare da sentimenti che effettivamente non prova, mentre i nativi Leone potrebbe mettere in atto un ...

L'oroscopo di lunedì 21 ottobre : Venere splendente in Vergine - amore per Bilancia : Durante la giornata di lunedì 21 ottobre, i nativi Gemelli avranno molte cose positive di cui prendersi il merito, ma non riusciranno a vederle con chiarezza, mentre Bilancia si concentrerà molto sulla propria vita sentimentale, grazie al Sole in congiunzione al segno zodiacale. Toro cercherà di prendersi del tempo per sé, mentre Venere in trigono al segno del Capricorno conferirà ai nativi del segno tanta voglia di fare, soprattutto con il ...

L'oroscopo di lunedì 14 ottobre : Scorpione 'voto 9' - Venere nel segno del Capricorno : Durante la giornata di lunedì 14 ottobre, continuerà il transito del pianeta Mercurio nel segno dello Scorpione, conferendo tante energie da spendere ai nativi del segno, mentre il Cancro dovrà sacrificare l'intimità con il partner in favore del lavoro. Giove in quadratura al segno del Sagittario, farà in modo che i nativi del segno prendano delle decisioni significative, mentre Vergine dovrà fare attenzione a qualche possibile tensione in ...

L'oroscopo di lunedì 7 ottobre : idee chiare per Cancro - cambiamenti per Gemelli : L'Oroscopo del giorno 7 ottobre è pronto a rivelare che lunedì sarà per tutti i 12 segni zodiacali. Come si suol dire 'il buongiorno si vede al mattino' e quindi l'intera settimana potrebbe essere influenzata da questa giornata. Si riparte tra studio, lavoro, faccende domestiche e interminabili viaggi sui mezzi pubblici e privati. Tuttavia, le previsioni astrologiche di questo lunedì vedono un buon cielo caratterizzato dalla presenza di Luna ...

L'oroscopo del giorno - lunedì 7 ottobre : Mercurio verso Sagittario - Acquario fortunato : Durante la giornata di lunedì 7 ottobre, la situazione amorosa dei nativi Gemelli migliorerà sotto ogni punto di vista, mentre Leone riuscirà a chiarire una questione irrisolta che riporterà equilibrio nella vita privata. Bilancia sarà particolarmente ambizioso sul fronte lavorativo, mentre per Sagittario saranno favoriti i viaggi che amplieranno il loro bagaglio culturale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di lunedì 7 ...

L'oroscopo di domani 7 ottobre - da Ariete a Vergine : classifica - ottimo lunedì per i Leone : L'oroscopo di domani lunedì 7 ottobre 2019 rende disponibili le ultime previsioni su amore e lavoro per i segni appartenenti alla prima metà dello Zodiaco. Pronti a scoprire cosa porterà di interessante l'Astrologia applicata al primo giorno della settimana? Come da titolo iniziale, in prima lista e ben sostenuto a 'quattro mani' da una meravigliosa Luna appena entrata in Acquario, il Leone. Il tenace segno di Fuoco potrà vantarsi del titolo di ...

Zodiaco di Paolo Fox : oroscopo di domani - lunedì 30 settembre : Previsioni di Paolo Fox (segni di Aria): oroscopo di inizio settimana, 30 settembre Qui di seguito le previsioni di domani dell’oroscopo di Paolo Fox (segni di Aria). GEMELLI: si inaugura una stagione migliore della precedente. La situazione professionale è in una fase di recupero. BILANCIA: potrebbero essere attratti da un’altra persona. L’amore con il partner è decisamente a rischio. Sul lavoro è meglio giocare sul ...

L'oroscopo del giorno - lunedì 30 settembre : Toro spinto dall'amore - novità per Gemelli : Durante la giornata di lunedì 30 settembre, i nativi Ariete saranno in vena di fare nuovi progetti in compagnia della loro dolce metà, mentre Gemelli preferirà uscire e godersi una magnifica serata con gli amici o con il partner. Cancro avrà la sensazione che qualcosa gli stia sfuggendo di mano, mentre Bilancia farebbe meglio ad essere meno permaloso all'interno della propria relazione di coppia. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per ...