Liverpool-Manchester City | Guardiola lascia tutti a bocca aperta | “abbiamo dimostrato

VIDEO Liverpool-Manchester City 3-1 - Highlights - gol e sintesi : Fabinho e Salah lanciano i Reds ma quanti episodi al Var : Il Liverpool ha sconfitto il Manchester City per 3-1 nel match valido per la dodicesima giornata della Premier League. I Reds si sono imposti davanti ai 53mila spettatori di Anfield, hanno vinto l’attesissimo scontro diretto e ora sono in testa alla classifica con otto punti di vantaggio su Leicester e Chelsea. I padroni di casa hanno indirizzato la contesa nei primi tredici minuti con i gol di Fabinho e Salah, poi al 51′ Manè ha ...

Liverpool-Manchester City - gli highlights del match – VIDEO : Liverpool-Manchester City, gli highlights del match – VIDEO highlights Liverpool Manchester City| E’ terminato il match tra Liverpool e Manchester City, match valevole per la 12a giornata di Premier League. Gli highlights di Liverpool-Manchester City L'articolo Liverpool-Manchester City, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

LIVE Liverpool-Manchester City - Premier League in DIRETTA : Kloop manda in campo tutti i titolari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.55 Il Manchester City non è riuscito a vincere nessuna delle ultime 18 partite giocate ad Anfield in tutte le competizioni (16 in Premier League), dal 2003. 16.52 Ecco le formazioni ufficiali: LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp MAN. City (4-3-3): C. Bravo; Walker, Stones, Fernandinho, ...

Super sfida ad Anfield : Liverpool-Manchester City in diretta su Sky : La Premier League è giunta alla 12esima giornata e propone certamente una delle sfide più attese della stagione: ad Anfield si affrontano il Liverpool campione d’Europa e il Manchester City campione d’Inghilterra, che nella scorsa stagione hanno lottato fino all’ultimo per il titolo. Gli uomini di Guardila sono pronti a fare il possibile per uscire […] L'articolo Super sfida ad Anfield: Liverpool-Manchester City in ...

Liverpool-Manchester City oggi in tv : orario d’inizio - canale e streaming. Le probabili formazioni : oggi, alle ore 17.30, ad Anfield andrà in scena l’attesissimo match tra il Liverpool e il Manchester City, valido per la Premier League di calcio 2019-2020. Nel celebre impianto dei Reds si preannuncia un match altamente spettacolare tra due grandi realtà del movimento calcistico internazionale e inglese. Gli uomini di Jurgen Klopp comandano la graduatoria con 31 punti, frutto di 10 vittorie e un solo pareggio in 11 match disputati. Una ...

LIVE Liverpool-Manchester City - Premier League in DIRETTA : scontro diretto pazzesco ad Anfield : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di LIVErpool-Manchester City big match della Premier League 2019-20, Il LIVErpool cerca l’allungo decisivo mentre il Manchester City deve vincere per accorciare il distacco dalla capolista. LIVErpool che viene dall’importante vittoria in Champions League contro il Genk per 2-1 e per lo stesso risultato in Premier League contro l’Aston ...

Liverpool-Manchester City - Premier League : orario d’inizio - tv - streaming e programma : Arriva dopo undici giornate il primo vero momento cruciale della Premier League 2019-2020, il campionato più spettacolare e competitivo del panorama calcistico mondiale. Il match di cartello del dodicesimo turno del girone d’andata è in programma domani alle ore 17.30 e vedrà fronteggiarsi Liverpool e Manchester City, le due favorite principali per il titolo. Lo scontro diretto per il vertice si disputerà nel meraviglioso scenario ...

Liverpool-Manchester City - Mané fulmina Guardiola : “continuerò a tuffarmi se ci sarà la possibilità di avere un rigore” : Il senegalese ha risposto alle velate accuse di Guardiola, sottolineando come si tufferà di nuovo se ce ne sarà l’occasione Si prospetta un week-end di fuoco in Premier League, il programma infatti prevede lo scontro al vertice tra Liverpool e Manchester City, match che promette spettacolo ed emozioni. Fabio Ferrari/LaPresse Le prime scaramucce sono partite, ci ha pensato Pep Guardiola ad accendere la miccia, accusando gli uomini di ...

Premier League : Liverpool-Manchester City in tv su Sky domenica 10 novembre : Liverpool-Manchester City, il match più atteso del campionato inglese, si giocherà domenica 10 novembre ad Anfield. Valevole per la dodicesima giornata di Premier League, la sfida tra le prime della classe vedrà partire i Reds con 6 lunghezze di vantaggio sui grandi rivali. Dopo l’avvincente duello della passata stagione terminato con i Citizens solo un punto sopra al Liverpool, vincitore della Champions League, il confronto si è subito ...

Risultati Premier League - 11^ giornata : vincono Liverpool - Manchester City e Chelsea - la classifica aggiornata : Risultati Premier League – Si gioca l’undicesimo turno di Premier League. Il massimo campionato inglese entra nel vivo. Ad aprire è stata la vittoria del Bournemouth contro il Manchester Utd, Red Devils ko, finisce 1-0. Alle 16 l’Arsenal non va oltre il pari contro il Wolverhampton, il Liverpool rimonta nel finale l’Aston Villa, il Manchester City vince in rimonta contro il Southampton. Alle 18,30 il Chelsea batte ...

Manchester United-Liverpool - botta e risposta velenoso tra Klopp e Solskjaer : il norvegese replica alle accuse : Il manager dei Red Devils ha risposto per le rime al collega del Liverpool, rispedendo al mittente le frecciatine ricevute Jurgen Klopp attacca, Ole Gunnar Solskjaer risponde. Il manager del Manchester United non ha gradito le accuse del collega tedesco, che ha tacciato di difensivismo i Red Devils nel corso del match giocato ieri ad Old Trafford. AFP/LaPresse Come se non bastasse, Klopp si è anche scagliato contro l’arbitro ...

Liverpool - Klopp distrugge il Manchester United : “si sono solo difesi - quando pensi a partite del genere…” : L’allenatore del Liverpool ha accusato sia l’arbitro per la gestione del Var che il Manchester United di aver interpretato la partita in maniera troppo difensiva Il Manchester United interrompe la striscia di otto vittorie consecutive del Liverpool, fermando i Reds sull’1-1 ad Old Trafford e permettendo così al City di accorciare in classifica. AFP/LaPresse Un risultato che lascia l’amaro in bocca a Jurgen Klopp, ...

Manchester United-Liverpool : il derby d’Inghilterra è live su Sky : Nonostante la differenza in classifica, ben 15 punti, Manchester United-liverpool non può essere mai considerata una partita come tutte le altre, ma un’occasione da sfruttare per entrambe per raggiungere i rispettivi obiettivi. I Reds puntano a lottare per il titolo, sfuggito nella scorsa stagione solo per un punto, ma il bilancio è stato comunque tutt’altro […] L'articolo Manchester United-liverpool: il derby ...

Manchester United - peggior partenza degli ultimi 30 anni : bivio Liverpool - Solskjaer rischia : La peggior partenza degli ultimi 30 anni per il Manchester United. Non proprio un periodo bellissimo per un club storico e glorioso come quello inglese. Se poi ci aggiungiamo che la prossima gara dei ‘Red Devils’ è contro il Liverpool (questo Liverpool, capace finora di vincere otto partite su otto in campionato), la frittata è pronta. rischia di essere un bivio, il prossimo big match di Premier, per l’allenatore Ole ...