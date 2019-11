LIVE Volley | Superlega 2019-2020 in DIRETTA | tutto facile per Modena | Piacenza | Monza e

LIVE Civitanova-Perugia volley - Superlega in DIRETTA. Civitanova parte bene : 15-12 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-18 Aceeeeeeeeeeeee Simooooooooooooon 21-18 Ancora un attacco senza muro per Civitanova. Ghafour la mette a terra da seconda linea 20-18 La diagonale stretta di Lanza da zona 4 20-17 Primo tempo anticipato di Simon 19-17 Mano out di Atanasijevic da zona 2 19-16 Col goniometro Leal! Prima viene murato, poi attacca contro il muro a tre all’incrocio delle righe in diagonale 18-16 Vincente ...

LIVE Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : al via la quarta giornata! : 17:57 Ultimi minuti di riscaldamento, ricordiamo che tutte le partite prenderanno il via alle ore 18:00. 17:54 In questa prima fase la squadra più solida a muro è Trento con 41 stampatone, mentre le formazioni più efficaci al servizio sono Modena e Civitanova con 25 ace a testa. 17:51 Perugia non potrà permettersi passi falsi, una sconfitta ...

LIVE Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : risultati 10 novembre - spicca Ravenna-Modena : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Oggi i riflettori sono puntati sul big match Civitanova-Perugia che è però l'anticipo dell'undicesimo turno, ci sarà spazio per altri quattro incontri assolutamente da non perdere tra cui spicca ...

LIVE Civitanova-Perugia volley - Superlega in DIRETTA : scontro diretto di fuoco - Juantorena sfida Leon : Il calendario della quarta giornata della Superlega – Il programma di Civitanova-Perugia – La presentazione di Civitanova-Perugia – La cronaca di Trento-Verona Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Superlega 2019-2020 di volley maschile, Oggi si gioca l'anticipo della undicesima giornata di campionato, una delle partite più attese dell'anno, la prima riedizione ...

LIVE Novara-Conegliano 1-3 - Serie A1 volley femminile in DIRETTA : Folie e Egonu regalano la vittoria all'Imoco! : 22:42 Conegliano alla lunga si è dimostrata superiore e ha portato a casa la partita. 18-25 La chiude Folie con un primo tempo imprendibile! 18-24 Primo tempo per Veljkovic. 17-24 Sylla regala sette match-point alle pantere. 17-23 S interrompe qui la Serie al servizio della centrale olandese. 16-23 Ace di De Kruij, Conegliano a due punti dalla vittoria. 16-22 Courtnay non trova le mani del ...

LIVE Novara-Conegliano 1-2 - Serie A1 volley femminile in DIRETTA : un Egonu indemoniata regala il terzo set all'Imoco! : 23-25 Courtnay spreca tutto, l'attaccante a stelle e strisce ha cercato le mani di Wolosz, ma la palla è finita DIRETTAmente fuori. 23-24 Primo tempo di Veljkovic, Novara è di nuovo lì. Ancora time-out per Santarelli. Hancock in battuta sta facendo la differenza. 22-24 Stampatona di Veljkovic sulla fast di De Kruijf. Santarelli chiama time-out. 21-24 Sbaglia però il servizio ...

LIVE Novara-Conegliano 1-1 - Serie A1 volley femminile in DIRETTA : terzo parziale equilibrato - Egonu spinge le pantere : 20-23 Mani-out di Chirichella in fast. 19-23 Ace di Egonu, che potrebbe essere decisivo. 19-22 Scappa via la battuta di Gorecka. 19-21 Scambio pazzesco che si conclude con un appoggio sbagliato di Egonu. 18-21 Ennesima sette di Folie, che la mette sui sette metri. Rientra la diagonale titolare novarese. 18-20 Pipe spettacolare per Courtney, che continuità per lei, Novara cambia la ...

LIVE Novara-Conegliano 1-1 - Serie A1 volley femminile in DIRETTA : le padrone di casa impattano - pallavolo di altissimo LIVEllo! : 6-6 Palleggio ad una mano spettacolare di Wolosz, Egonu capitalizza. 6-5 Fast vincente per Chirichella. 5-5 Sbaglia ance Novara con Vasileva. 4-5 Ci pensa Folie. 3-4 Out l'attacco di Hill, che spreca una gran difesa di De Gennaro. 3-3 Sbaglia Veljkovic dai nove metri. 3-2 Muro di Chirichella su Folie, dodici errori di Conegliano nel set precedente. 2-2 Primo tempo di Veljkovic, che sta ...

LIVE Novara-Conegliano 0-1 - Serie A1 volley femminile in DIRETTA : le padrone di casa ci provano nel secondo parziale : 24-21 Incredibileeee, difesa vincente di Hancock su Egonu, la palla finisce dritta sulla linea, tre set-point per Novara. 23-21 Mani-out di Vasileva, break importantissimo, fatica ancora Hill. 22-21 Ancora Courtney, grande costanza per lei questa sera. 21-21 Sylla a segno da posto due. 21-20 Non passa il servizio di Wolosz. 20-20 Muro a tetto di Folie su Veljkovic, si torna in parità. 20-19 ...

LIVE Novara-Conegliano 8-8 - Serie A1 volley femminile in DIRETTA : avvio id secondo set equilibrato : 14-13 Chirichella spinge in fondo al campo, impietrite le giocatrici dell'Imoco. 13-13 Egonu affetta la palla, che però finisce fuori, il LIVEllo di gioco sta salendo notevolmente! 12-13 Sylla esagera è sparacchia fuori un attacco che poteva essere gestito meglio. 11-13 Egonu chiude uno scambio condito da numerose difese. 11-12 In rete il servizio di Veljkovic. 11-11 Di Iulio risponde ...

LIVE Novara-Conegliano 21-25 - Serie A1 volley femminile in DIRETTA : le pantere si prendono il primo parziale! : 8-8 Brava Courtney a sfruttare una disattenzione delle pantere. 7-8 Folie granitica! Muro a tetto su Vasileva. 7-7 Out il pallonetto di Courtney, imprecisa Hancock. 7-6 Pipe di Egonu, che prende l'ascensore e saluta tutte. 7-5 Si fa vedere pure Chirichella in fast. 6-5 Pipe vincente di Sylla, Wolosz sta variando tantissimo. 6-4 In rete il servizio di Egonu. 5-4 Sette di De Kruijf. 5-3 ...

LIVE Novara-Conegliano 13-20 - Serie A1 volley femminile in DIRETTA : l'Imoco si avvicina al primo set : 15-21 Ottima visione di gioco per Vasileva, pallonetto imprendibile. 14-21 Tutto confermato, palla dentro. 14-21 Parallela in extra-rotazione per Sylla, Novara chiama video check. 14-20 Gran spallata di Courtney da posto 2. 13-20 Sylla stampa il pallone sui quattro metri, ancora un time-out per Novara. 13-19 Sette a segno per Veljkovic, altezze siderali. 12-19 Fast monumentale di De Kruijf, ...

LIVE Novara-Conegliano 0-0 - Serie A1 volley femminile in DIRETTA : si parte al Pala Igor - che la battaglia abbia inizio! : 5-8 Diagonale vincente per Hill. 5-7 Ottima giocata di seconda intenzione per Hancock. 4-7 Ancora un servizio vincente, attenzione a Conegliano che prova a fuggire subito via. 4-6 Ace di Paola, che ha il braccio molto caldo. 4-5 Brava Egonu a sfruttare il muro scomposto di Chirichella. 4-4 Pallonetto intelligente di Vasileva. 3-4 Mani-out di Hill. 3-3 Si riprende subito Vasileva, diagonale ...

LIVE Trento-Verona 2-2 - Superlega volley 2019 in DIRETTA. Sarà decisivo il tie-break : 4-3 UROOOOSS KOVACEVIIIC!!! Contrattacco inarrestabile! 3-3 Boyer sbaglia il servizio 2-3 Asparuhov passa tra le mani del muro 2-2 Errore al servizio di Birarelli 1-2 Punto interminabile alla fine chiude con un grande pipe Verona. 1-1 Ancora Birarelli determinante a muro 1-0 Errore in attacco di Asparuhov 19-25 MUROOOO BIRARELLIIIIIIIIIIIII! Si va al tie-break 19-24 Pipe Asparuhov!!!!!!! 19-23 ...