LIVE Volley | Superlega 2019-2020 in DIRETTA | Modena incanta | Padova vince | Monza e

Fonte : oasport

(Di domenica 10 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI CIVITANOVA-PERUGIA 19:39 LATINA-6-4: Patry regala il primo break del set ai suoi. 19:37 LATINA-3-2: Latina sta attaccando con il 47,8%. 19:35 PIACENZA-VIBO VALENTIA 20-25: ultima fase molto connte per la fase ospite. 19:33 LATINA-1-1: inizio equilibrato. 19:32 PIACENZA-VIBO VALENTIA 17-21: blackout dei padroni di casa, c’è odore di quarto parziale anche qui. 19:31 LATINA-19-25:si porta sul 2-1, si va al quarto set. 19:30 PIACENZA-VIBO VALENTIA 17-19: break importante per i calabresi. 19:29 LATINA-17-23: time-out chiamato da Fabio Soli, che vuole bloccare l’emorragia. 19:28 PIACENZA-VIBO VALENTIA 15-15: impattano i ragazzi di coach Gardini. 19:27 LATINA-14-22: arriva un break per Sottile e compagni, potrebbe essere troppo tardi per sognare il ...

modenavolley : Comunque vada, sempre insieme, fino all'ultima palla ???? Oggi c'è una finale da giocare: con la testa, con il cuore… - zazoomblog : LIVE Civitanova-Perugia volley Superlega in DIRETTA. Civitanova parte bene: 15-12 - #Civitanova-Perugia #volley… - zazoomnews : LIVE Civitanova-Perugia 1-0 volley Superlega in DIRETTA. Civitanova in fuga anche nel secondo set: 16-10 -… -