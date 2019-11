LIVE Volley | Superlega 2019-2020 in DIRETTA | al via la quarta giornata!

Fonte : oasport

(Di domenica 10 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI CIVITANOVA-PERUGIA 17:57 Ultimi minuti di riscaldamento, ricordiamo che tutte le partite prenderanno il via alle ore 18:00. 17:54 In questa prima fase la squadra più solida a muro è Trento con 41 stampatone, mentre le formazioni più efficaci al servizio sono Modena e Civitanova con 25 ace a testa. 17:51 Perugia non potrà permettersi passi falsi, una sconfitta oggi renderebbe difficile la risalita in classifica, in caso di 3-0 o di 3-1 di Civitanova i Block Devils si troverebbero staccati di ben 8 punti. 17:48 Monza-Latina e Padova-Sora concludono il cerchio di una sesta giornata, da cui ci si aspetta tanto, riposa Milano. 17:45 Piacenza, dopo una serie di partite molto complicate, si troverà di fronte Vibo Valentia, in cerca di una vittoria che questa sera sembra tutto tranne che impossibile. 17:42 ...

