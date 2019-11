LIVE Virtus Bologna-Treviso 84-79 | Serie A basket in DIRETTA | le V nere mantengono

Fonte : oasport

(Di domenica 10 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA! 19-59 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 19.55 Chiudiamo con qualche numero: per la20 punti di Gaines, 13 più 8 rimbalzi di Ricci, 12 più 9 rimbalzi di Gamble, 12 di Teodosic, 10 più 8 rimbalzi e 6 assist per Markovic. Per, che ha tirato solo 5 volte dalla lunetta contro 29 della, 16 di Logan, 13 più 12 rimbalzi di Fotu, 10 di Parks e Tessitori. 84-79 Finisce con uno zero su due di Gaines dalla lunetta ma lacentra l’ottavo successo su otto in campionato! 84-79 Stoppata di Hunter e intanto la tripla di Logan viene data da due! A 3 secondi dalla fine laha la vittoria in mano! 84-80 Teodosic ruba palla e passa a Hunter che va a schiacciare i due punti della probabile vittoria! 82-80 Tripla impossibile a segno di Logan! 82-77 Uno su due ai liberi di Fotu ma Parks ...

