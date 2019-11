LIVE Virtus Bologna-Treviso 40-46 | Serie A basket in DIRETTA | grande lotta ma strepitoso

LIVE Virtus Bologna-Treviso 20-17 - Serie A basket in DIRETTA : la capolista difende il primato contro i veneti - primo quarto combattuto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE! 20-17 Finisce il primo quarto su una tripla sbagliata dalla Virtus. 20-17 Due su due ai liberi per Cournooh! 18-17 Ancora Chillo da sotto! 18-15 Due su due per Hunter ai liberi! 16-15 Rivoluzionato il quintetto della Virtus, Hunter a segno! 14-15 Altro canestro di Cooke, Treviso di nuovo in vantaggio! Timeout Virtus. 14-13 Tripla di Chillo! 14-10 Alley-oop di Markovic per Gamble! 12-10 Bel ...

Presentazione della giornata di Serie A – Programma, tv e streaming dell'ottava giornata Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Cantù-Virtus Roma, ottava giornata della Serie A di basket 2019-2020. Scontro salvezza al Palasport Pianella, con entrambe le compagini che arrivano alla sfida appaiate a quota 6 punti in classifica. Se però da un lato i padroni di casa ...

La cronaca di Virtus Bologna-Ulm – Il calendario dell'ottava giornata Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale della partita dell'ottava giornata di Serie A 2019-2020 tra Segafredo Virtus Bologna e De Longhi Treviso! Loading… Loading… Al PalaDozza andrà in scena una grande classica del basket italiano tra le V ...

A Chiavari va in scena la sfida tra due rivelazioni emerse in questa prima parte della stagione, destinate a stupire ulteriormente: Virtus Entella-Pordenone. I padroni di casa puntano a mettere in cascina altri punti facendo leva sul sostegno del proprio pubblico: tra le mura amiche finora sono arrivate tre vittorie su cinque gare disputate. Rendimento […] L'articolo Virtus Entella-Pordenone, sfida tra rivelazioni: live su DAZN è stato ...

La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. FINITA! Virtus Bologna batte Ulm 92-91. 92-91 0/2 di Delia, preghiera lanciata in area di Guenther che si infrange sul ferro! 92-91 Brava la Virtus a far passare il tempo, 3" ancora e Delia ai liberi. 92-91 Hayes mandato in lunetta è freddo, 10" da giocare. 92-89 Fallo ...

79-79 Assist clamoroso di tocco di Teodosic per la tripla dall'angolo di Weems, timeout Ulm. 76-79 Finta sopraffina e jumper a bersaglio per Weems. 74-79 Heckmann segna di rapina. 74-77 Due liberi essenziali realizzati da Delia. 72-77 Magia di Teodosic in jumper. 70-77 Tripla di Ricci! Bologna è viva. 67-77 Hinrichs mette i piedi a posto e punisce una difesa Virtussina poco puntuale, ...

63-70 Si alza e spara con precisione anche Jerrett. 63-67 Canestro dalla media di Hunter. 61-67 Splendido scarico di Jerrett per la tripla dall'angolo di Heckmann. INIZIA L'ULTIMO QUARTO! 61-64 Si chiude il terzo periodo. 61-64 Baldi Rossi non sbaglia i liberi. 59-64 Guenther da tre in transizione, la partita vive di parziali. 59-61 Splendida penetrazione di Obst. 59-59 2/2 ...

52-57 Krause realizza dall'angolo, Ulm scappa nuovamente via. 52-54 Guenther senza ritmo trova un canestro difficilissimo. 52-52 Tripla di Gaines che stabilisce la parità. 49-52 Contropiede dell'Ulm chiuso dalla schiacciata di Krause. 50-50 Weems colpisce dall'angolo, Virtus dominante in avvio di secondo tempo. 47-50 Il gioco da tre punti riesce invece a Gaines. 44-50 Gamble ...

34-40 Tecnico a Ricci, Willis segna il libero. 34-37 Gaines freddo dalla lunetta. 32-37 Tripla frontale di Ricci. 29-37 Obst dominante! Appena gli vengono lasciati due metri punisce il marcatore. 29-34 Penetrazione nel traffico di Philipps, poi tripla di Markovic. 26-32 Teodosic spara da tre e insacca. 23-32 Obst dalla linea dell'arco non sbaglia. 23-30 Penetrazione vincente di ...

11-18 Pajola premia il no look di Teodosic, timeout Ulm. 9-18 Obst punisce una brutta spaziatura della difesa Virtussina. 9-15 Cournooh fa 2/2 ai liberi. 7-15 Appoggio mancino di Delia, bravo a prendere posizione al centro. 5-15 Hayes preciso dalla lunetta. 5-13 Arresto e tiro da centro area di Weems che prova a scuotere i suoi. 3-13 Hayes divora Delia in penetrazione, avvio da dimenticare per ...

INIZIA LA PARTITA! 20:28 Le due squadre stanno ultimando il riscaldamento, a brevissimo comincerà la sfida. 20:25 Nella sfida delle 18:30 i greci del Promitheas hanno battuto, come prevedibile, il Maccabi Rishon con il punteggio di 88-77. La Virtus deve vincere per riprendersi la testa del girone. 20:20 Dieci minuti alla palla a due, comincia a salire la tensione a Bologna. 20:15 L'Ulm ...

Presentazione della partita – Orario d'inizio, tv e streaming di Virtus Bologna-Ulm Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-Ulm, sesta giornata della fase a gironi di EuroCup 2019-2020. Al PalaDozza gli emiliani vanno a caccia del quinto successo nella competizione per mettere al sicuro il passaggio del turno e per continuare a giocarsi il primato del ...

