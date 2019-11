LIVE Cremona-Fortitudo Bologna 80-73 | Serie A basket in DIRETTA | Happ è subito decisivo

Fonte : oasport

(Di domenica 10 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:42 Si chiude qui la nostra, grazie di averci seguito e buon proseguimento di serata. TERMINA QUI LA PARTITA! Vince80-73, trascinata dal neo acquisto Ethan, autore di 17 punti e 7 rimbalzi, e da Ruzzier e Matthews (15 a testa). Pergli ultimi ad arrendersi sono Aradori, con 19 punti, e Sims con 18. Sbaglia la tripla Aradori enon spende nemmeno più fallo. 80-73appoggia da sotto il suo diciassettesimo punto su assist di Saunders,a un passo dalla vittoria, Martino chiama minuto. Fallo in attacco sanguinoso per Aradori quando entriamo nell’ultimo minuto di gioco. 78-73 2/2 per l’americano. Liberi per Sims su fallo dello stesso Ruzzier che deve abbandonare la contesa per raggiunto limite di falli. 78-71 Tripla pesantissima di Ruzzier!! 75-71 Non sbaglia il ...

zazoomnews : LIVE Cremona-Fortitudo Bologna Serie A basket in DIRETTA: inizia il match al PalaRadi! - #Cremona-Fortitudo… - zazoomnews : LIVE Cremona-Fortitudo Bologna 24-19 Serie A basket in DIRETTA: Cremona avanti di 5 in un primo quarto equilibrato… - OA_Sport : LIVE Cremona-Fortitudo Bologna, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale -