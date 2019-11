LIVE Ciclocross | Europei 2019 Elite in DIRETTA | Van der Poel favorito | Alice Maria

Fonte : oasport

(Di domenica 10 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di oggi e come vedere gliin tv e streaming I favoriti della provamaschile Le favorite della provafemminile I favoriti delle prove junior e U23 Le chance degli italiani Buongiorno e Benvenuti alladi OA Sport delle prove donnee uominidei Campionatididi Silvelle di Trebaseleghe (in provincia di Padova). Un grande evento che si terrà sul suolo italiano, attesi circa 10000 spettatori sul tracciato veneto. Al via quasi tutte le stelle di questa nobile disciplina, incluso il campione del mondo in carica Mathieu Van der, che va a caccia del terzo successo consecutivo nella gara riservata agli uomini. La concorrenza, però, è dillo altissimo, data la presenza dell’attuale leader di Coppa del Mondo e DVV Verzekeringen Trofee Eli Iserbyt, dei due ...