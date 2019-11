LIVE Ciclocross | Europei 2019 Elite in DIRETTA | scendono in pista le donne | Arzuffi e

LIVE Ciclocross - Europei 2019 Elite in DIRETTA : Van der Poel favorito - Alice Maria Arzuffi sogna l’impresa a Silvelle : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi e come vedere gli Europei in tv e streaming I favoriti della prova Elite maschile Le favorite della prova Elite femminile I favoriti delle prove junior e U23 Le chance degli italiani Buongiorno e Benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA Sport delle prove donne Elite e uomini Elite dei Campionati Europei di Ciclocross di Silvelle di Trebaseleghe (in provincia di Padova). Un grande ...