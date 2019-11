LIVE Ciclocross | Europei 2019 Elite in DIRETTA | Eva Lechner d’argento! Van der Poel nella

Fonte : oasport

(Di domenica 10 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.39 Ora Van derè passato in testa, ma Iserbyt non molla un metro. 15.36 Di nuovo quattro davanti. 15.35 Vanthourenhout e Hermans un po’ più dietro. 15.34 Iserbyt ci riprova, ma Van derchiude. 15.33 Primi 8 in 12″. Bene anche Pidcock, Merlier e Van Kessel. 15.32 Vanthourenhout prova a rientrare sui primi tre. 15.31 Van derva a chiudere, Hermans fa un po’ più di fatica. 15.30 Ora attacca Iserbyt! 15.29 Iserbyt ed Hermans non mollano la ruota di Van der. 15.28 Aerts e Van der Haar stanno faticando a tenere la ruota dei primi tre. 15.26 Van derpassa in testa! 15.24 Van dermorsa dei belgi. Oltre ad Hermans ci sono anche Aerts ed Iserbyt nelle prime quattro posizioni. 15.21 Hermans in testa. Van dergià secondo. 15.20 PARTITI! 15.13 Grande favorito il neerlandesi Mathieu Van ...

zazoomnews : LIVE Ciclocross Europei 2019 Elite in DIRETTA: Kastelijn in testa con 10? su Worst. Lechner 3a e Arzuffi 5a -… - zazoomblog : LIVE Ciclocross Europei 2019 Elite in DIRETTA: Eva Lechner d’argento! A breve gli uomini con Van der Poel -… - zazoomnews : LIVE Ciclocross Europei 2019 Elite in DIRETTA: Kastelijn sola in testa Eva Lechner stacca Worst ed è momentaneament… -