LIVE Ciclocross | Europei 2019 Elite in DIRETTA | Eva Lechner d’argento! Iserbyt lancia il

Fonte : oasport

(Di domenica 10 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.53 Attacca Vanthourenhout. 15.52 Non fa la differenza, comunque. 15.50 Hermans e Aerts provano a tornare sui primi. Eattacca! 15.48 E anche Vanthourenhout è là. Lotta tre per il successo. 15.47 Non molla il belga! 15.46sta dando tutto per non perdere la ruota del neerlandese. Poco dietro anche Vanthourenhout. 15.45 Van der Poel prova ad andare da solo.cerca di opporsi. 15.43 Ora Van der Poel sta alzando il ritmo. 15.41 Tom Pidcock è arrivato sui primi. 15.39 Ora Van der Poel è passato in testa, manon molla un metro. 15.36 Di nuovo quattro davanti. 15.35 Vanthourenhout e Hermans un po’ più dietro. 15.34ci riprova, ma Van der Poel chiude. 15.33 Primi 8 in 12″. Bene anche Pidcock, Merlier e Van Kessel. 15.32 Vanthourenhout prova a rientrare sui primi tre. 15.31 Van der ...

zazoomblog : LIVE Ciclocross Europei 2019 Elite in DIRETTA: Eva Lechner d’argento! Van der Poel nella morsa dei belgi -… - zazoomnews : LIVE Ciclocross Europei 2019 Elite in DIRETTA: Kastelijn in testa con 10? su Worst. Lechner 3a e Arzuffi 5a -… - zazoomblog : LIVE Ciclocross Europei 2019 Elite in DIRETTA: Eva Lechner d’argento! A breve gli uomini con Van der Poel -… -