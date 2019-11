Live Cagliari-Fiorentina 5-2 Pazzesco Nainggolan poi accorcia Vlahovic

Live Cagliari-Fiorentina 5-1 Pazzesco Nainggolan poi accorcia Vlahovic : Cagliari e Fiorentina scendono in campo oggi alle ore 12.30, 12a giornata di Serie A. I sardi sono protagonisti di un esaltante inizio di campionato, vengono dall'aver espugnato la scorsa...

Live Cagliari-Fiorentina 5-0 Rog - Pisacane - Simeone - Pedro e pazzesco Nainggolan : Cagliari e Fiorentina scendono in campo oggi alle ore 12.30, 12a giornata di Serie A. I sardi sono protagonisti di un esaltante inizio di campionato, vengono dall'aver espugnato la scorsa...

Live Cagliari-Fiorentina 4-0 Rog - Pisacane - Simeone e anche Joao Pedro : Cagliari e Fiorentina scendono in campo oggi alle ore 12.30, 12a giornata di Serie A. I sardi sono protagonisti di un esaltante inizio di campionato, vengono dall'aver espugnato la scorsa...

Live Cagliari-Fiorentina 3-0 Prima Rog - poi Pisacane di testa : Cagliari e Fiorentina scendono in campo oggi alle ore 12.30, 12a giornata di Serie A. I sardi sono protagonisti di un esaltante inizio di campionato, vengono dall'aver espugnato la scorsa...

Live Cagliari-Fiorentina 2-0 Prima Rog - poi Pisacane di testa : Cagliari e Fiorentina scendono in campo oggi alle ore 12.30, 12a giornata di Serie A. I sardi sono protagonisti di un esaltante inizio di campionato, vengono dall'aver espugnato la scorsa...

Cagliari-Fiorentina promette spettacolo : gara Live su DAZN : Cagliari-Fiorentina è il lunch match della 12esima giornata e sembra promettere spettacolo: per i sardi pensare di sognare un posto in Europa non sembra essere più così impossibile, mentre i viola, nonostante qualche alto e basso di troppo sembrano avere trovato maggiore continuità. Entrambe hanno cambiato ritmo dopo avere rimediato due sconfitte nelle prime due […] L'articolo Cagliari-Fiorentina promette spettacolo: gara live su DAZN è ...

Live Napoli-Cagliari 0-1 - Serie A in DIRETTA : El Pata Castro gela il San Paolo nel finale! Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI INTER-LAZIO (ORE 21.00) FINE SECONDO TEMPO 95′ INCREDIBILE AL SAN Paolo! DOPO 90′ DI DOMINIO, IL NAPOLI PERDE! Il Cagliari torna a vincere per 1-0 dopo 12 anni in quel di Napoli. 95′ Zielinski di testa, i partenopei reclamano un fallo di mano. 94′ Ennesimo cross dentro, Milik non trova il tiro, poi Castro non rinvia ...

Live Napoli-Cagliari 0-1 Castro in gol - Koulibaly espulso : Dopo il boom di Lecce, c'è grande aspettativa per la sfida del Napoli che torna al San Paolo contro il Cagliari. La Juve vince a Brescia e non sono consentiti passi falsi. «Se...

Live Napoli-Cagliari 0-1 - Serie A in DIRETTA : El Pata Castro gela il San Paolo nel finale! Espulso Koulibaly per proteste! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI INTER-LAZIO (ORE 21.00) 92′ Forcing del Napoli con Zielinski da fuori area. 90′ 5 minuti di recupero. 90′ Fuori Joao Pedro, dentro Ceppitelli per blindare la difesa. 90′ Incredibile finale a Napoli: dopo il dominio dei partenopei, gol della beffa dei sardi e poi Espulso K2. 89′ Espulso Koulibaly PER proteste! 88′ ...

Live Napoli-Cagliari 0-0 - Serie A in DIRETTA : palo di Mertens che scalda il San Paolo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI INTER-LAZIO (ORE 21.00) 72′ Fuori un buon Ionita, dentro, “El Pata” Castro. 70′ LLORENTE!!!!! CHE DIFESA DEL CAGLIARI! FORCING NAPOLI! Pisacane libera tutto sulla sponda dello spagnolo per Mertens. 68′ SUBITO PERICOLOSO LLORENTE! Grande cross di Mario Rui ma lo spagnolo va a vuoto. 66′ Dentro Llorente, ovazione per ...

Live Napoli-Cagliari 0-0 : Ripresa : Koulibaly per Maksimovic : Dopo il boom di Lecce, c'è grande aspettativa per la sfida del Napoli che torna al San Paolo contro il Cagliari. La Juve vince a Brescia e non sono consentiti passi falsi. «Se...

Live Napoli-Cagliari 0-0 - Serie A in DIRETTA : si riparte al San Paolo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI INTER-LAZIO (ORE 21.00) 53′ MANOLAS! STACCO DI TESTA IMPERIOSO! In due tempi Olsen da corner. 52′ Napoli in appannaggio in questo avvio di secondo tempo: Maran ha preparato bene la partita. 50′ IONITA! Di testa, è saltato altissimo: pallone di poco a lato. 48′ Problemi alla caviglia per Allan, a terra in questo ...

Live Napoli-Cagliari 0-0 - Serie A in DIRETTA : match equilibrato al San Paolo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI INTER-LAZIO (ORE 21.00) 21.51 I primi 45′ si sono conclusi sullo 0-0 dopo un primo tempo in cui il Cagliari ha messo in campo grande spirito di sacrificio e voglia di attaccare con Simeone e Joao Pedro ispiratissimi. Di Mario Rui ed Insigne le chance più importanti dei partenopei. FINE PRIMO TEMPO 46′ Finisce il primo tempo tra i fischi del ...

Live Napoli-Cagliari 0-0 - Serie A in DIRETTA : ritmi blandi al San Paolo! Simeone&co. rocciosi sin qui : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI INTER-LAZIO (ORE 21.00) 39′ ZIELINSKI! Tiro lontano dal palo: il polacco sin qui è stato un fantasma. 37′ Ammonito Allan! Match da leone di Simeone e il brasiliano ricorre al fallo. 36′ NANDEZ! Tiro alto dopo lo scarico di Joao Pedro. 35′ Partita fastidiosa del Cagliari: spazi chiusi e centrocampo roccioso. 32′ ritmi ...