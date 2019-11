LIVE Berrettini-Djokovic | Atp Finals 2019 in DIRETTA | si comincia a Londra! L’azzurro

Fonte : oasport

(Di domenica 10 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.55: Lo ha fatto a proprio modo, senza urlare ai quattro venti di aver centrato l’obiettivo, ma con umiltà e stupore. Quanto fatto nella stagione è paragonabile ad un quadruplo salto mortale e mezzo avanti carpiato del mondo dei tuffi. 14.52: Le immagini di quei tempi erano sbiadite dall’inevitabile scorrere del tempo e ci ha pensato il romano a rinverdire i vecchi fasti. 14.50: Una stagione da sogno per Matteo: il 4 novembre è diventato numero 8 del mondo ed è volato ufficialmente in terra londinese per sfidare i grandi con racchetta e pallina. Cose che nel Bel Paese non si vedevano da 41 anni, ripensando a un aitante Adriano Panatta o ad un Corrado Barazzutti con qualche capello in più 14.47: 13′ all’inizio di questa sfida! 14.45:arriva all’appuntamento in grandissima forma. La vittoria del ...

paolobertolucci : RT @OA_Sport: LIVE Berrettini-Djokovic, Atp Finals 2019 in DIRETTA: debutto da brividi a Londra per il romano - OA_Sport : LIVE Berrettini-Djokovic, Atp Finals 2019 in DIRETTA: debutto da brividi a Londra per il romano -