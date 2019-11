Lazio batte Lecce | pari senza reti Samp-Atalanta e Udinese-Spal

La Lazio batte il Lecce e prende il ritmo giusto per la Champions : E’ quarta vittoria di fila per Lazio che segna quattro gol al Lecce ma deve faticare tanto prima di conquistare

La Lazio batte una grande Fiorentina : Inzaghi più tranquillo : Mister Simone Inzaghi tira un sospiro di sollievo grazie ai tre punti, conquistati all’ultimo respiro al Franchi, dalla sua Lazio.

Europa League - Celtic batte Lazio 2-1 : 22.52 Beffa anche per la Lazio in Europa League, battuta in rimonta (2-1) dal Celtic nel terzo turno di Europa League. Grande agonismo come ci si aspettava dagli scozzesi, Christie scheggia il palo al 17'. Ma la Lazio resiste bene e al 40' passa: perfetto contropiede con assist di Correa per Lazzari (primo gol in biancoceleste) che insacca.Nella ripresa Celtic all'attacco, ma non sembra trovare varchi. Palo esterno di Correa (65'), poco dopo ...

Europa League - Lazio batte Rennes 2-1 : 22.53 Riscatto Lazio in Europa League: all' Olimpico, in rimonta, i biancocelesti superano 2-1 il Rennes. Primo tempo soporifero. Unico sussulto: le proteste francesi per un mani in area di Acerbi (22'). Ripresa subito più viva: Camavinga vicino al gol (49') prima del vantaggio Rennes (55') con Morel di testa. Poco prima erano entrati Milinkovic-Savic e Luis Alberto che guidano la rimonta: assist dello spagnolo per il gol del serbo di sinistro ...

Inter batte Lazio a punteggio pieno - Napoli ko contro il Cagliari : L'Inter batte la Lazio a San Siro nel primo turno infrasettimanale e si riprende la vetta della classifica dove veleggia a punteggio pieno

L’Inter batte anche la Lazio e continua la sua corsa a punteggio pieno : Quinto successo consecutivo. I nerazzurri soffrono per un’ora, ma risolve D’Ambrosio: Conte alla miglior partenza della carriera

L’Inter batte la Lazio e vola sola in vetta : L’Inter batte la Lazio con una prestazione super di Handanovic e allunga sulle inseguitrici. La formazione di Conte si dimostra ancora leader del campionato. La classifica attuale ci propone la milanese da sola al comando con 15 punti che stacca di due lunghezze la Juve di Sarri e di ben 5 il Napoli di Ancelotti che questa sera è stata battuta in casa dal Cagliari di Maran L'articolo L’Inter batte la Lazio e vola sola in ...

Gol di Immobile e Marusic - Lazio batte Larma 2-0 : La Lazio ritrova la vittoria, dopo due sconfitte consecutive con Spal e Cluj, battendo 2-0 il Parma nel posticipo della 4^ giornata di campionato

Calcio - Serie A 2019-2020 : la Lazio batte il Parma - pari tra Atalanta e Fiorentina : La quarta tornata della Serie A di Calcio si chiude con la vittoria della Lazio per 2-0 sul Parma nel posticipo delle ore 20.45: i biancocelesti riscattano le sconfitte contro SPAL e Cluj ed agganciano il quinto posto in classifica a quota 7, a -5 dalla capolista Inter, ancora a punteggio pieno. Immobile dopo otto minuti e Marusic a metà ripresa decidono la contesa. Ancora un pari per la Fiorentina, che resta sola sul fondo della classifica a ...