La Roma stanca | il Parma spietato | al Tardini finisce 2-0 per i padroni di casa

(Di domenica 10 novembre 2019)– Una bruttacade aldi. I giallorossi concludono la loro settimana terribile col 2° KO in appena 3 giorni e devono momentaneamente dire addio al terzo posto. In classifica Lazio e Cagliari scavalcano i Capitolini, mentre l’Atalanta si porta in vantaggio solamente per lo scontro diretto vinto all’Olimpico. I gol decisivi per i Ducali portano la firma di Sprocati e Cornelius, che giustiziano gli ospiti nel secondo tempo e lanciano ilalla caccia del Napoli. 10/11 di Monchengladbach in campo a. L’infortunio di Spinazzola obbliga all’ingresso di Santon Alla fine la stanchezza ha preso il sopravvento sugli uomini di Fonseca. Il tecnico portoghese sceglie come unico cambio rispetto a Monchengladbach Spinazzola, preferito a Santon, se non fosse che quest’ultimo è obbligato a scendere sul rettangolo di gioco dopo appena 26 ...

