La resistenza di Nesta

Fonte : ilfoglio

(Di domenica 10 novembre 2019) Da quel 2006 resistono ancora in due: Gigi Buffon e Daniele De Rossi. Più il primo del secondo, a naso, visto che il portiere è tornato alla Juventus come attore non protagonista dopo l'anno sabbatico (e vincente) al Paris Saint Germain. Compirà 42 anni il 28 gennaio, ogni volta che Maurizio Sarri l