La Posta di YoYo | al via la nuova edizione con Carolina Benvenga | Lorenzo Branchetti e

Fonte : davidemaggio

(Di domenica 10 novembre 2019) Lallo il Cavallo ein LadiForte del costante gradimento del pubblico dei più piccoli, da domani alle 7.55 su Raitorna l’appuntamento quotidiano con Ladi. Anche questa, in onda dal lunedì al venerdì, vedrà protagonista, presente sin dalla prima puntata del 2012, e il simpatico pupazzo Lallo il Cavallo, animato da Piero Marcelli. Entrambi, all’interno di uno studio che ricrea una coloratissima cameretta, torneranno a giocare a “fare finta di” e la loro fantasia, come quella di tutti i bambini, non avrà limiti. E proprio i bambini, con le loro lettere, mail e disegni saranno coprotagonisti del programma. Ogni giorno Lallo ealterneranno momenti di vera e propria sit-com, con sorprese e colpi di scena, a parentesi interamente dedicate allainviata dai piccoli telespettatori, ...

