La madre di Nadia Toffa a Domenica Live | le confidenze di Barbara d’Urso

Domenica Live - madre di Nadia Toffa a Barbara D'Urso : "Era lei che sosteneva me - avevo paura e mia figlia..." : La mamma di Nadia Toffa, Margherita, è stata ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live, su Canale 5. Una testimonianza straziante quella della madre della Iena, sconfitta dal cancro: "Aveva una forza inimmaginabile. Era lei che sosteneva me, lei che mi incoraggiava che diceva che sarebbe andato tutto

Nadia Toffa - la madre Margherita racconta il suo coraggio : “Sapeva sarebbe finita così” : “Sapeva sarebbe finita così”, ma questo non le ha impedito di combattere. Margherita, la madre di Nadia Toffa, racconta la battaglia della conduttrice delle Iene a Quarto Grado. La mamma della conduttrice scomparsa lo scorso agosto a causa di un tumore, è stata ospite della trasmissione di Gianluigi Nuzzi, grande amico di Nadia. La signora Margherita ha presentato Non fate i bravi, il libro postumo della Toffa che raccoglie tutti i ...

Intervista alla madre di Nadia Toffa : "Parlavamo sempre della sua morte" : 13 agosto 2019, una data che Margherita madre di Nadia Toffa non può dimenticare. La scomparsa di sua figlia è un dolore troppo forte così come il ricordo che, naturalmente, rimane impresso. In una lunga Intervista al settimanale Grazia, Margherita racconta l'ultimo periodo della iena prima che venisse a mancare regalando ancora una volta il bello che Nadia è stata, anche nella vita di tutti i giorni.Il rapporto madre e figlia è stato ...

Nadia Toffa - la madre rivela : Le sue ultime analisi erano perfette : Sono passati diversi mesi dal giorno in cui ha chiuso gli occhi per sempre, ma i fan e i suoi cari continuano a ricordarla per il calore che riusciva a trasmettere agli altri, soprattutto attraverso il suo lavoro. La compianta ex iena, Nadia Toffa, moriva lo scorso 13 agosto 2019 e la madre è riuscita a realizzare una delle ultime volontà espresse dalla nota giornalista e conduttrice storica de Le iene, ovvero la pubblicazione del libro dal ...

Esce il libro postumo di Nadia Toffa - la madre : Me lo ha chiesto lei : Uscirà il 7 novembre il libro postumo di Nadia Toffa "Non fate i bravi". Ad annunciarlo è stata la mamma dell'inviata e conduttrice de Le Iene, Margherita, attraverso un post pubblicato su Facebook. L'opera è una raccolta di pensieri e riflessioni che Nadia Toffa ha scritto nell'ultimo periodo della malattia. Una sorta di lascito che, dopo il suo primo libro "Fiorire d'inverno" in cui aveva raccontato la battaglia contro il cancro, chiude il ...

La madre di Nadia Toffa ai tarantini Mi date forza : "Un'esercito di paladini" è così che la Margherita, la madre di Nadia Toffa, ha definito i tarantini che hanno raccolto 90mila firme per intitolare il reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto come la ex Iena di Italia 1. La giunta regionale della Puglia, infatti, su proposta del governatore Michele Emiliano, lo scorso 30 settembre ha deliberato l'avvio di tutte le procedure necessarie, attraverso la ...