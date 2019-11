La Juventus ringrazia Dybala | magia per battere Milan e tornare in vetta

Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 11 novembre 2019) Se l’Inter vince e vola per una notte in testa alla classifica, lanon può esimersi da replicare e riprendersi con 24 ore di ritardo ciò che era suo, cioè il primato, attraverso un altro successo, l’ennesimo allo Stadium. La sfida con ilè finita come il pronostico della vigilia aveva

propris : @SandroSca L’unico cambio da fare era il seguente: La Juventus ringrazia Maurizio Sarri per il lavoro svolto e comu… - fisco24_info : Serie A: Juventus Milan, probabili formazioni: Douglas Costa ringrazia Bonucci e Dybala -