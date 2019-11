Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 novembre 2019) Spettatori sotto il tendone: perplessi. Si esce dalla visione di Lain, diretto dal fumettista Lorenzo Mattotti – dal 7 novembre nelle sale italiane grazie a Bim – con una strana sensazione di vuoto percettivo. Tratto dal libro illustrato diBuzzati datato 1945, e all’epoca pubblicato prima a puntate sul Corriere dei Piccoli, la riduzione cinematografica dalla lunga gestazione (sei anni) a firma di uno dei più celebri disegnatori al mondo (pensiamo solo alle magnifiche copertine per il New Yorker) è und’animazione cromaticamente sfavillante, ma allo stesso tempo che fatica ad affermarsi, a rimanere vivido, come senso e morale del racconto oltre la dimensione elementare della fiaba per bambini. L’opera era l’unica produzione italiana nella sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes. Per ripararsi del gelo e ...

PrudenzanoAnton : Buzzati, Mattotti e la famosa invasione degli orsi al cinema Su @illibraio l'approfondimento di @OrianaMascali… - erregi69 : La famosa invasione degli orsi in Sicilia, la favola di Dino Buzzatti diventa un oggetto d’animazione sfavillante - Lorenzocairoli : RT @BrunoBozzetto: Reciproco inchino di ammirazione tra me e il grandissimo Lorenzo MATTOTTI, dopo la proiezione de “La famosa invasione de… -