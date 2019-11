Juventus | scoppia il caso Cristiano Ronaldo | il portoghese va via prima della fine della

Milan - scoppia il caso Kessiè! Il giocatore non convocato per la Juventus : ritardi in allenamento o poca brillantezza? : Frank Kessiè non è stato convocato per la partita fra Juventus e Milan: la società smentisce eventuali ritardi in allenamento, il centrocampista tenuto a riposo per uno stato di forma non esaltante Come se non bastassero i problemi legati alla crisi di gioco e di risultati, in casa Milan rischia di scoppiare il caso legato all’esclusione di Frank Kessiè. Il centrocampista ivoriano non figura fra i convocati del Milan per la sfida ...