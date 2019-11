Juventus | Paratici svela | “il rinnovo di Cuadrado è molto vicino Higuain? Tra i primi

Juventus-Milan - Paratici parla di Higuain e Cuadrado : “Higuain sta giocando molto bene. Lui e’ sempre stato fra i primi tre centravanti al mondo. Siamo molto contenti di lui e del suo rendimento: e’ un bravissimo ragazzo, oltre che un grande calciatore”. Sono le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, nel pre-gara di Juventus-Milan, del direttore sportivo del club bianconero, Fabio Paratici, partita importantissima allo Stadium ed indicazioni di mercato. “Siamo ...

Calciomercato Juventus - Paratici starebbe preparando le offerte per Zaniolo e Haaland : La Juventus è sempre molto attiva sul mercato. La dirigenza bianconera sta monitorando alcuni dei migliori talenti del calcio italiano ed internazionale ed ha intenzione di anticipare la concorrenza. Uno dei giocatori seguiti con grandissima attenzione dalla Juventus è Nicolò Zaniolo, protagonista di un ottimo inizio di stagione con la maglia della Roma. Il numero dei giocatori italiani nella rosa bianconera sta diminuendo sensibilmente, ma la ...

Haaland Juventus - novità importante! Mossa a sorpresa di Paratici : Haaland Juventus – Tra i nuovi fenomeni del calcio mondiale si stanno inserendo con forza nuovi talenti, da Sancho ad Havertz, fino a quello che ha impressionato di più: Haaland. Herlijng Braut Haaland, attaccante norvegese classe 2000 del Salisburgo, è destinato ad essere uno dei pezzi più pregiati delle prossime finestre di mercato.E non può essere altrimenti, visti i 7 gol fin qui realizzati che lo consacrano al momento come ...

Havertz Juventus - contatti avviati : Paratici piomba sul talento tedesco : Havertz Juventus – Paratici continua a monitorare tutti i grandi talenti d’Europa. Dopo una sessione di mercato in cui la Juventus è riuscita ad acquistare il migliore difensore (tra i giovani) d’Europa, non finisce qui. La vecchia signora è sempre a caccia di talenti, infatti, già da tempo continua a cercare il sostituto naturale di Ronaldo vista l’età del portoghese. I nomi son tanti e Paratici è pronto a dare ...

Pogba Juventus - Paratici fa sul serio : pronta una nuova offerta - i dettagli! : Pogba Juventus – Ormai la Juventus ci ha abituati a grandi colpi, sempre più sensazionali, da Higuain, a De Ligt passando per il colpo del secolo: Cristiano Ronaldo. Paratici è a caccia di un nuovo colpo da 90 per la prossima stagione ed i nomi sono tanti. Pogba in cima alla lista, così come Mbappè (molto più complicato), fino a Salah ed Haaland. Il centrocampista del Manchester United sembra però quello più in orbita bianconera, lui che ...

Mbappè Juventus - ecco come Paratici finanzierà il colpo del secolo! : Mbappè Juventus- Prima l’affare Cristiano Ronaldo, poi l’offensiva per cercare di portare a casa Mbappè. Fantacalcio? Momentaneamente sì, anche perchè, come già riferito nelle scorse settimane, attualmente non esiste alcun tipo di contatto tra Juve e PSG. Occhio però alla prossima estate. Tutto dipenderà dal futuro di Cristiano Ronaldo, qualora il portoghese decidesse di proseguire la sua avventura in bianconero, l’affare ...

Rakitic Juventus - Paratici affonda il colpo : si chiude a gennaio! : Rakitic Juventus- Accostato alla Juventus già nel corso della scorsa sessione di mercato estiva, Rakitic potrebbe sposare i colori bianconeri in vista dell’imminente sessione di mercato invernale. Sono attese novità già nel corso delle prossime settimane. Come riportato dalla stampa spagnola, il centrocampista croato sarebbe pronto ad accettare la corte di Juventus o Inter. Di fatto, occhio anche al forte pressing dei nerazzurri, con Conte ...

Calciomercato Juventus - Paratici : 'Non siamo interessati ad Ibrahimovic' : Arrivano indiscrezioni molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie riguardano Zlatan Ibrahimovic, sicuramente uno dei giocatori più chiacchierati in questo momento. Il campione svedese, infatti, ha intenzione di lasciare i Los Angeles Galaxy per tornare in Italia. Milan ed Inter non sarebbero club interessati al gigante scandinavo, mentre il Napoli avrebbe già provato ad ingaggiarlo, su ammissione del ...

Mercato Juventus - colpo Paratici : nuovo parametro zero dallo United! : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato dai colleghi della “Gazzetta dello Sport”, la Juventus sarebbe pronta a puntare con forte decisione su Chong, esterno offensivo olandese, class 1999, attualmente in forza al Manchester United. Contratto in scadenza e possibile affondo bianconero per cercare di strappare il giovane talento alla compagine inglese. Paratici proverà ad imbastire la potenziale trattativa già dai prossimi mesi, ...

Calciomercato Juventus : Paratici pronto per la follia. Ecco il centravanti : Calciomercato Juventus – Bianconeri molto attivi sul fronte Calciomercato. L’obiettivo risponde al nome del giovanissimo Erling Braut Håland, che sta continuando a sorprendere sia nella Bundesliga austriaca, che in Champions League. L’attaccante, viste le sue splendide prestazioni, ha catturato su di se l’attenzione di moltissimi importanti club, tra i quali non poteva mancare la Juventus. Haaland Juventus: tutto è pronto ...

Son Juventus - Paratici pronto all’affondo : ecco perchè si può davvero! : SON Juventus- Come evidenziato nelle scorse ore dalla stampa inglese, e come riportato da quella italiana, la Juventus starebbe meditando il potenziale affondo su Son, attaccante coreano attualmente in forza al Tottenham. Un affondo reale e concreto che Paratici potrebbe imbastire già nel corso dei prossimi mesi, per poi sferrare l’attacco decisivo in vista della prossima estate. Un acquisto tattico, ma anche in chiave marketing, un modo ...

Mercato Juventus - Paratici vuole Salah : ecco i costi del possibile colpo : Mercato Juventus – La Juventus vuole continuare a crescere, soprattutto in Europa. Per farlo ha bisogno di altri colpi d’effetto come Cristiano Ronaldo e De Ligt. Infatti CR7, non più giovane, ha aperto un nuovo ciclo: i fenomeni adesso vogliono venire alla Juve. Il sogno principale è Kylian Mbappè, l’erede naturale (per età e numeri) di Cristiano, che però ha costi molto elevati, oltre i 380 milioni. Dunque Paratici avrebbe ...

Mercato Juventus - svolta Emre Can e Mandzukic : Paratici piomba su Son! : Mercato Juventus- Mercato bianconero pronto ad entrare nel vivo già nel corso dei prossimi mesi e situazione da tenere sotto osservazione soprattutto per quel che riguarda i movimenti in uscita. Piccola svolta per quel che riguarda Emre Can e Manzukic. Paratici difficilmente deciderà di cedere i giocatori in Italia, evitando così di rinforzare la diretta concorrenza. La sensazione è che Emre Can accetterà solamente soluzione di prima fascia, ...

Juventus - Agnelli : “Aumento di capitale da 300 milioni”. Paratici : “Cessione Dybala? Ecco la verità” : Andrea Agnelli, intervenuto durante l’assemblea degli azionisti, ha colto l’occasione per evidenziare il suo punto di vista sulla Juventus e sulle strategie future. Il presidente bianconero ha confermato l’aumento di capitale da 300 milioni di euro: “Oggi chiederemo anche a voi azionisti di approvare l’aumento di capitale di 300 milioni destinato al nuovo piano di sviluppo. Ha […] L'articolo Juventus, ...