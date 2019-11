Juventus-Milan | appuntamento allo Stadium | diretta su Sky

Fonte : calcioefinanza

(Di domenica 10 novembre 2019) dove vedereTv streaming. Si chiude questa sera la 12esima giornata con una sfida che, in virtù dell’andamento stagionale delle due squadre, potrebbe sembrare già scritta, ma il calcio ci ha abituato a risultato poi non così scontati. Proprio per questo chi non potrà esserestadio non vorrà perdersi la partita in Tv: … L'articolosu Sky

juventusfc : «Il Milan è una buona squadra» ??Le parole di Mister #Sarri in conferenza stampa ?? - GoalItalia : Un anno dopo il rigore sbagliato è ancora Juventus-Milan, ancora nel segno di Gonzalo Higuain ? [@romeoagresti] - romeoagresti : #Juventus: allenamento personalizzato oggi sia per #Ronaldo sia per #DeLigt. Nessuna preoccupazione per il portoghe… -