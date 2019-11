Jennifer Garner | che grazie ai figli non perde mai il sorriso

Ben Affleck di nuovo ubriaco si rifugia da Jennifer Garner dopo il party di Halloween : Uscire da una dipendenza non è facile, e Ben Affleck è momentaneamente ricascato nella trappola dell’alcool. L’attore, 47 anni, che aveva appena festeggiato sui social un anno di sobrietà, ha commesso un passo falso nel weekend quando partecipando a una festa di Halloween a Los Angeles è apparso piuttosto ubriaco come testimonia un video pubblicato dal sito americano TMZ. Una notte da leoni per Ben Affleck Nella clip si vede Ben ...

Ben Affleck di nuovo ubriaco si rifugia da Jennifer Garner dopo il party di Halloween : Uscire da una dipendenza non è facile, e Ben Affleck è momentaneamente ricascato nella trappola dell’alcool. L’attore, 47 anni, che aveva appena festeggiato sui social un anno di sobrietà, ha commesso un passo falso nel weekend quando partecipando a una festa di Halloween a Los Angeles è apparso piuttosto ubriaco come testimonia un video pubblicato dal sito americano TMZ. Una notte da leoni per Ben Affleck Nella clip si vede Ben ...

L’alcol - la ricaduta al party di Halloween - Jennifer Garner che è sempre «rifugio». Come sta Ben Affleck? : Il travestimento al party di HalloweenIl travestimento al party di HalloweenBen Affleck a casa di Jennifer GarnerBen Affleck a casa di Jennifer GarnerBen Affleck a casa di Jennifer GarnerBen Affleck a casa di Jennifer GarnerBen Affleck a casa di Jennifer GarnerBen Affleck a casa di Jennifer GarnerBen Affleck a casa di Jennifer Garner«Combattere contro qualsiasi dipendenza è una lotta lunga e difficile. Per questo motivo, non si è mai veramente ...

Jennifer Garner vieta l'uso dei social a sua figlia - ma lei è un'utente attiva : L’ultimo post risale a una decina di ore fa, il primo al 2017. Jennifer Garner è una fedele utente di Instagram: usa il suo account con scadenza regolare e confeziona sempre dei post divertenti per i suoi follower, ma senza rinunciare alla sua privacy. Quando, però, sua figlia Violet, quasi 14 anni, le ha chiesto se poteva aprirsi un suo profilo personale, lei ha risposto con un secco "no". Dietro questa scelta, che può apparire leggermente ...

Jennifer Garner : «Niente Instagram per mia figlia - troppa pressione» : Jennifer Garner e Ben Affleck insieme al corso di nuoto del figlioJennifer Garner e Ben Affleck insieme al corso di nuoto del figlioJennifer Garner e Ben Affleck insieme al corso di nuoto del figlioJennifer Garner e Ben Affleck insieme al corso di nuoto del figlioJennifer Garner e Ben Affleck insieme al corso di nuoto del figlioJennifer Garner e Ben Affleck insieme al corso di nuoto del figlioJennifer Garner e Ben Affleck insieme al corso di ...

Jennifer Garner condivide la sua mammografia nel mese della prevenzione : «Fate i controlli» : Segui la dieta mediterraneaFai l'autopalpazione ogni meseResta in formaNon esagerare con i drinkFai tanto sportEsegui periodicamente i check mediciJennifer Garner ha un messaggio per tutti i suoi follower (e non solo): ottobre è, certo, il mese di Halloween – tra le feste preferite dagli americani – ma è soprattutto il mese della prevenzione del cancro al seno. È quindi importante sottoporsi con regolarità ai controlli. La 47enne ...