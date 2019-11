Jannik Sinner vince il Next Gen 2019 di Milano

Jannik Sinner - trionfo alla Next Gen Finals. E 18 anni fa a vincere fu un certo Roger Federer : Diciotto anni e molte speranze di diventare un grande campione con la conquista del primo titolo Atp. Arriva da San Candido (Bolzano) , Jannik Sinner il vincitore della Next Gen Finals. Il giovane tennista italiano ha battuto in tre set l’australiano Alex De Minaur. In teoria un avversario proibitivo in considerazione della classifica e della carriera. De Minaur infatti ha nel carnet tre titoli Atp in stagione (Sydney, Atlanta e ...

VIDEO Jannik Sinner dopo la vittoria delle NextGen 2019 : “Un sogno - ora non voglio fermarmi” : Jannik Sinner nella storia. All’Allianz Cloud di Milano il giovane altoatesino è il primo italiano della storia a conquistare le Next Gen ATP Finals di tennis. Per il 18enne nativo della Provincia di Bolzano si tratta del primo titolo nel circuito ATP, prevalendo nell’atto conclusivo contro l’australiano Alex de Minaur (n.18 del mondo). Una vittoria frutto di un tennis devastante, potente, su cui l’Aussie non ha potuto ...

Il tennista italiano Jannik Sinner ha vinto la terza edizione delle Next Gen ATP Finals : Il tennista italiano Jannik Sinner ha vinto la terza edizione delle Next Gen ATP Finals di tennis, un torneo a cui partecipano i miglior otto Under-21 del ranking ATP. Sinner è nato a San Candido, in Trentino-Alto Adige, nell’agosto 2001 e

Jannik Sinner torna in campo al Challenger di Ortisei 2019 : tabellone e avversari. Obiettivo : continuare a scalare il ranking Atp : Per Jannik Sinner il momento della pausa non è ancora arrivato. Dopo il trionfo nelle Next Gen ATP Finals 2019 di Milano, il talentuoso tennista italiano tornerà in campo per l’ATP Challenger di Ortisei, in programma da lunedì 11 a domenica 17 novembre. L’azzurrino, finito al centro della scena per il successo nel torneo riservato agli otto giocatori giovani più forti nati a partire dal 1998, sarà dunque testa di serie n.2 ...

Tennis - Jannik Sinner dopo il trionfo a Milano : “E’ stata una settimana perfetta. Il mio livello da top-20? Lo devo ancora dimostrare” : La “Sinner Mania” è definitivamente esplosa. All’Allianz Cloud di Milano il giovane altoatesino è il primo italiano della storia a conquistare le Next Gen ATP Finals di Tennis. Per il 18enne nativo della Provincia di Bolzano si tratta del primo titolo nel circuito ATP, prevalendo nell’atto conclusivo contro l’australiano Alex de Minaur (n.18 del mondo). Una vittoria frutto di un Tennis devastante, potente, su cui ...

Tennis : Jannik Sinner e la nascita di una stella? Un giocatore unico nel suo genere : Jannik Sinner il predestinato, Jannik Sinner devastante: sono grossomodo queste le considerazioni dopo il successo del 18enne altoatesino nelle Next Gen ATP Finals, torneo riservato ai migliori giocatori nati a partire dal 1998. Il Tennis scintillante messo in evidenza contro l’australiano Alex de Minaur (n.18 del mondo) ha suscitato un’emozione notevole in tutti i tifosi presenti all’Allianz Cloud di Milano, oppure davanti ...

NextGen 2019 : a Milano Jannik Sinner ha raggiunto l’apice della sua annata straordinaria : E’ ancora grande la gioia per la vittoria di Jannik Sinner nelle NextGen ATP Finals di Milano ma, seppure ancora a caldo, dobbiamo cercare di analizzare con lucidità il suo comportamento nel torneo giocato all’Allianz Cloud / Palalido. Fino a un mese fa il 18enne altoatesino di Sesto in Pusteria non aveva la continuità di gioco che ha mostrato da quando ha battuto Gael Monfils ad Anversa in poi, e che è arrivata alla massima potenza proprio nel ...

Next Gen ATP Finals – Sinner campione! Jannik incredulo : “non mi rendo conto! Riposo? Ancora no” : Jannik Sinner è il nuovo campione delle Next Gen ATP Finals: le parole dell’azzurro dopo la vittoria contro De Minaur E’ Jannik Sinner il campione delle Next Gen ATP Finals: il giovane altoatesino ha battuto oggi in finale De Minaur all’Allianz Cloud di Milano conquistando il suo primo titolo ATP. “Non ho parole, De Minaur è un giocatore straordinario, veloce, è dura fargli il punto. Ma io ho pensato soltanto al mio ...

NextGen 2019 - quanto ha guadagnato Jannik Sinner? I premi incassati dall’azzurro : Le Next Gen ATP Finals 2019 sono andate in archivio in maniera trionfale per il tennis italiano maschile, che sta vivendo un 2019 semplicemente sensazionale. All’Allianz Cloud di Milano Jannik Sinner si è reso protagonista questa settimana di una cavalcata strepitosa coronata dal netto successo in finale contro il più quotato australiano Alex De Minaur (n.18 nel ranking ATP) confermandosi uno dei prospetti più interessanti del panorama ...

NextGen 2019 : Jannik Sinner distrugge De Minaur e vince il trofeo! Lezione di tennis a Milano - show da delirio : Uno strastoferico, incredibile Jannik Sinner nella finale delle NextGen ATP Finals di Milano ha letteralmente demolito l’australiano Alex De Minaur, numero 18 del mondo, lui che è 95° del ranking, col punteggio di 4-2 4-1 4-2 in un’ora e 5 minuti di gioco! Sinner deve affrontare due palle break già nel primo game ma le salva alla grande, ne ha due a sua volta nel game successivo, sulla prima mette un dritto largo di un dito e alla fine De Minaur ...

NextGen 2019 : Alex De Minaur test durissimo per Jannik Sinner in finale : Si gioca oggi all’Allianz Cloud / Palalido di Milano la finale forse più attesa per quanto riguarda le NexGen ATP Finals 2019: si troveranno di fronte l’australiano Alex De Minaur, il grande favorito della vigilia, e Jannik Sinner, la grande speranza del tennis italiano. Sarà quasi un esame di maturità per il 18enne altoatesino di Sesto in Pusteria che giocherà la sua prima finale nel circuito maggiore contro un tennista che è già arrivato in ...

NextGen 2019 : Alex De Minaur test durissimo per Jannik Sinner in finale : Si gioca oggi all’Allianz Cloud / Palalido di Milano la finale forse più attesa per quanto riguarda le NexGen ATP Finals 2019: si troveranno di fronte l’australiano Alex De Minaur, il grande favorito della vigilia, e Jannik Sinner, la grande speranza del tennis italiano. Sarà quasi un esame di maturità per il 18enne altoatesino di Sesto in Pusteria che giocherà la sua prima finale nel circuito maggiore contro un tennista che è già arrivato in ...

VIDEO Jannik Sinner-Miomir Kecmanovic - NextGen 2019 : highlights e sintesi. L’altoatesino si esalta e vola in finale! : Jannik Sinner vola in finale nelle Next Gen Atp Finals 2019. L’altoatesino è il primo italiano a raggiungere questo traguardo dopo aver sconfitto in quattro set il serbo Miomir Kecmanovic, numero 60 del mondo, in rimonta con il punteggio di 2-4 4-1 4-2 4-2 dopo un’ora e diciotto minuti di gioco. Ennesima grandissima prestazione da parte di Sinner, che ora in finale si giocherà il titolo con l’australiano Alex De Minaur, che ha ...

Tennis - NextGen Finals 2019. Jannik Sinner : “Un regalo per Riccardo. Domani proverò a fare del mio meglio” : 2-4 4-1 4-2 4-2 dopo un’ora e diciotto minuti di gioco: un primo set perso e poi la rimonta, giocando alla perfezione. Jannik Sinner non si ferma più: la stella azzurra vola in finale alle ATP NextGen Finals 2019 in corso di svolgimento a Milano. L’altoatesino ha sconfitto oggi il serbo Miomir Kecmanovic, numero 60 del mondo, e Domani in finale si giocherà il titolo con l’australiano Alex De Minaur, che ha battuto nell’altra semifinale ...