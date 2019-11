Italia-Giappone oggi | Euro Ice Hockey Challenge 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv

Hockey ghiaccio - i convocati dell’Italia per l’Euro Ice Hockey Challenge. Gli azzurri sfideranno Ungheria - Polonia e Giappone : La Nazionale italiana di Hockey su ghiaccio continua la preparazione in vista dei Mondiali IIHF Top Division di Svizzera 2020: da venerdì 8 a domenica 10 novembre gli azzurri saranno impegnati nell’Euro Ice Hockey Challenge, che si disputerà a Danzica, in Polonia. L’Italia affronterà, nell’ordine Ungheria, Polonia e Giappone nelle tre sfide in programma. Di seguito l’elenco completo dei convocati di Clayton Beddoes: Portieri: ...

Moto3 – ll Gp del Giappone parla Italiano : Canet si ritita - trionfa Dalla Porta! Il Mondiale sempre più vicino : Sventola il tricolore a Motegi: Lorenzo Dalla Porta si aggiudica il Gp del Giappone, Canet cade Il Gp del Giappone regala spettacolo puro con i giovani della Moto3. Una gara spettacolare con clamorosi colpi di scena: Aaron Canet è infatti stato protagonista di una caduta che lo ha mandato del tutto fuori dai giochi e ha permesso a Dalla Porta di approfittarne, conquistando una vittoria preziosissima. Il pilota italiano del Leopard Racing ...

Volley - Olimpiadi 2020 : i possibili gironi. Italia con Giappone e Polonia? Rischio Serbia o Francia. Tutti gli scenari : Il ranking FIVB di Volley maschile aggiornato al 16 ottobre sarà utilizzato per la composizione dei gironi delle Olimpiadi di Tokyo 2020, le 12 squadre partecipanti saranno distribuite nei due gruppi utilizzando il meccanismo a serpentina e prendendo come riferimento proprio la graduatoria stilata dalla Federazione Internazionale al termine della Coppa del Mondo. Il Giappone è soltanto decimo ma sarà testa di serie in qualità di Paese ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2019 : i convocati dell’Italia per Xiamen ed Inzai. Quattro azzurri in Cina e Giappone : Sono Quattro gli azzurri convocati per le ultime tappe della Coppa del Mondo 2019 di Arrampicata sportiva: dal 18 al 20 ottobre lead e speed saranno protagonisti a Xiamen, in Cina, mentre il 26 ed il 27 ottobre la lead sarà oggetto dell’appuntamento conclusivo ad Inzai, in Giappone. Il DS Daniele Crespi ha convocato per il doppio appuntamento Quattro atleti, che saranno seguiti dal tecnico di specialità Luca Giupponi. Di seguito ...

Rugby - ranking mondiale aggiornato (14 ottobre) : Italia 12ma - vola il Giappone : Rilasciato alla fine della prima fase a giorni della Coppa del Mondo il ranking mondiale di Rugby, che varia in modo sensibile poiché gli incontri della manifestazione iridata valgono in maniera doppia per la graduatoria rispetto a tutti gli altri, stravolgendo la situazione. Gli USA pagano la sconfitta pesante con Tonga e scivolano in 17ma posizione. L’Italia resta così in 12ma posizione, braccata però ora proprio da Tonga, e le Fiji, ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : Italia-Canada 2-3 - altra sconfitta degli azzurri. Quinto ko in Giappone : altra sconfitta per l’Italia nella Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile, a Hiroshima (Giappone) la nostra Nazionale è stata battuta dal Canada per 3-2 (19-25; 25-17; 15-25; 25-23; 18-16) ed è così incappata nel Quinto ko nel torneo che si sta rivelando estremamente deludente sotto il profilo dei risultati. Oggi gli azzurri si erano trovati avanti per 2-1 dominando primo e terzo set con delle ottime prestazioni in attacco ma poi si sono ...

Gli Italiani deludono a Parigi : il miglior chef di pasta è giapponese : Debacle italiana, trionfo giapponese. Se l’innovazione è stata la chiave del successo di Keita Juge al pasta World Championship 2019, significa che per noi italiani è il momento di mandare in soffitta, definitivamente, la tradizione che non vuole sperimentare. Perché la pasta non è più solo cosa nostra, ma di tutti. E lo dimostra il fatto che a Parigi chef brasiliani, francesi, svizzeri, indiani, ...

Mondiali di rugby - tifone in Giappone : Italia pareggia con gli All Blacks perché salta la partita. A rischio anche il Gran Premio : “World rugby e il comitato organizzatore hanno preso la decisione difficile, ma giusta, di annullare le partite nelle aree colpite per motivi di sicurezza. Le squadre interessate sono state informate. Per le partite che non vanno avanti come previsto, verranno assegnati due punti a ciascuna squadra in linea con le regole del torneo”. Gli organizzatori del Mondiale di rugby annunciano la cancellazione del match di sabato tra gli ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : l’Italia scivola all’ottavo posto - gli azzurri sperano per il pass olimpico. Giappone e USA davanti : Ci attende una giornata in apnea totale, con le dita incrociate per sperare in una difficilissima qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia è scivolata all’ottavo posto nella classifica a squadre del turno eliminatorio dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, la nostra Nazionale ha perso due posizioni perché Giappone (258.026, secondo dietro alla Russia) e USA (250.359, terzi) hanno superato gli azzurri come da ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia - pass olimpico ipotecato. Finale a squadre quasi impossibile - bisogna battere il Giappone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca settima suddisione: l’Italia affonda alla trave, le Fate rovinano la gara ma le Olimpiadi sono vicine Cronaca ottava suddivisione: l’Olanda non fa nulla di speciale ma è davanti all’Italia, azzurre seste. Che ritorno di Roxana Popa! L’Italia SI QUALIFICA ALLE OLIMPIADI SE… Tutte le combinazioni. E per la Finale a squadre… Le pagelle ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : ora tocca al Giappone. Italia vicina al pass olimpico - finale a squadre quasi impossibile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca settima suddisione: l’Italia affonda alla trave, le Fate rovinano la gara ma le Olimpiadi sono vicine Cronaca ottava suddivisione: l’Olanda non fa nulla di speciale ma è davanti all’Italia, azzurre seste. Che ritorno di Roxana Popa! L’Italia SI QUALIFICA ALLE OLIMPIADI SE… Tutte le combinazioni. E per la finale a squadre… 13.23 Il Messico è invece ...

Mondiali Atletica 2019 – L’Italia non brilla nella 20 km di marcia - Stano chiude solo 13° : oro al Giappone : Penalizzato dai giudici, l’azzurro chiude fuori dalla top ten con un gap pesante dal nuovo campione del mondo Yamanishi. solo 24° Giupponi Niente medaglie per l’Italia nella 20 km di marcia ai Mondiali di Atletica 2019, in corso di svolgimento a Doha. Massimo Stano finisce fuori dalla top ten, chiudendo il tredicesima posizione a causa dei due minuti inflitti dai giudici al marciatore azzurro, penalizzato con tre proposte di ...

Pallavolo – World Cup : l’Italia si sblocca in Giappone - battuta l’Argentina in rimonta al quinto set : I ragazzi di Blengini superano non senza fatica l’Argentina, ribaltando una situazione davvero complicata Arriva il primo successo per la Nazionale Italiana nella World Cup in corso di svolgimento in Giappone. Questa mattina i ragazzi di Blengini hanno vinto 3-2 (26-28, 17-25, 25-12, 25-18, 15-10) contro l’Argentina al termine di un match durante il quale, sotto 2-0, sono stati davvero bravi a ribaltare completamente la situazione e ...

Passaporti migliori : vincono Giappone e Singapore. Italia in terza fila : I cittadini di questi due Stati hanno in mano i Passaporti migliori di questo 2019. Con il loro documento, infatti, possono accedere senza alcun problema in 190 Paesi differenti. I numeri sono quelli dell’indice Henley Passport