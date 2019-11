Iraq | attentato contro militari italiani | 5 feriti | 3 sono gravi

Iraq - attentato contro militari italiani : cinque feriti di cui tre in gravi condizioni : attentato esplosivo contro militari italiani in Iraq: cinque i feriti, di cui tre in gravi condizioni. Lo apprende l’Ansa da fonti della Difesa. L’attentato, riferisce lo Stato maggiore della Difesa, è avvenuto in mattina quando un Ied, un ordigno esplosivo rudimentale, è esplosoal passaggio di un team misto di Forze speciali italiane in Iraq. Il team stava svolgendo attività di addestramento (“mentoring and training”) in favore ...

Attentato contro i soldati italiani in Iraq - alcuni sono in gravi condizioni : torna il terrore vissuto 13 anni fa a Nassiriya : Attentato esplosivo contro militari italiani in Iraq: cinque i feriti, di cui tre in gravi condizioni. Lo apprende l’ANSA da fonti della Difesa. Si attendono ulteriori notizie, ma il terrore di 13 anni fa torna a farsi più vivo che mai. L’Attentato, riferisce lo Stato maggiore della Difesa, è avvenuto in mattinata quando un Ied, un ordigno esplosivo rudimentale, è detonato al passaggio di un team misto di Forze speciali italiane in ...

