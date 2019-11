Iraq - attentato contro militari italiani : cinque feriti di cui tre gravi. Un soldato ha perso le gambe. Mattarella : “Solidarietà” : Attacco contro i soldati italiani in Iraq. Nell’attentato esplosivo, vicino a Kirkuk, sono rimasti feriti cinque militari, di cui tre in gravi condizioni. L’assalto, fa sapere lo Stato maggiore della Difesa, è avvenuto in mattina quando un Ied, un ordigno esplosivo rudimentale, è esploso al passaggio di un team misto di Forze speciali italiane. L’ordigno rudimentale li avrebbe colpiti durante una missione a piedi, condotta insieme alle ...

Iraq - attentato a Kirkuk : 5 militari italiani feriti - 3 gravi. Uno perde gamba MAPPA : Gravi tre militari italiani vittime di un attentato esplosivo in Iraq: cinque i feriti nel nord del Paese, nei pressi di Kirkuk, lo apprende l'Ansa da fonti della Difesa. Per uno di loro...

Attentato in Iraq - quanti sono e cosa fanno i militari italiani impegnati nella missione Prima Parthica : I soldati delle forze speciali dell’Esercito italiano rimasti feriti in Iraq sono impegnati nella missione Prima Parthica / Inherent Resolve, l’operazione della coalizione multinazionale contro lo Stato Islamico in Siria e in Iraq cui partecipano 79 paesi e 5 Organizzazioni internazionali. Il contributo italiano alla missione, iniziata il 14 ottobre 2014, prevede un impiego massimo di 1.100 militari, 305 mezzi terresti e 12 mezzi aerei. La ...

Iraq - attentato a Kirkuk : 5 militari italiani feriti - 3 gravi. Uno rischia perde gamba MAPPA : Gravi tre militari italiani vittime di un attentato esplosivo in Iraq: cinque i feriti nel nord del Paese, nei pressi di Kirkuk, lo apprende l'Ansa da fonti della Difesa. Per uno di loro...

Iraq - attentato contro i militari italiani : 5 feriti - tre sono gravi. Uno rischia la gamba La mappa : Gravi tre militari italiani vittime di un attentato esplosivo in Iraq: cinque i feriti. L'attentato, riferisce lo Stato maggiore della Difesa, è avvenuto in mattina quando un Ied, un...

Attentato in Iraq - quanti sono e cosa fanno i militari impegnati nella missione Prima Parthica : I soldati delle forze speciali dell’Esercito italiano rimasti feriti in Iraq sono impegnati nella missione Prima Parthica / Inherent Resolve, l’operazione della coalizione multinazionale contro lo Stato Islamico in Siria e in Iraq cui partecipano 79 paesi e 5 Organizzazioni internazionali. Il contributo italiano alla missione, iniziata il 14 ottobre 2014, prevede un impiego massimo di 1.100 militari, 305 mezzi terresti e 12 mezzi aerei. La ...

Iraq - attentato a Kirkuk : 5 militari italiani feriti - 3 gravi. Uno rischia una gamba MAPPA : Gravi tre militari italiani vittime di un attentato esplosivo in Iraq: cinque i feriti nel nord del Paese, nei pressi di Kirkuk, lo apprende l'Ansa da fonti della Difesa. Per uno di loro...

Attentato a militari italiani in Iraq - le reazioni della politica : “L’Italia si stringe a loro” : Le reazioni del mondo istituzionale e della politica all'Attentato ai militari italiani in Iraq che oggi ha causato cinque feriti tra i nostri soldati tra cui tre in gravi condizioni quando un Ied, un ordigno esplosivo rudimentale, è detonato al passaggio di un team misto di Forze speciali italiane.Continua a leggere

Iraq - attentato contro i militari italiani : 5 feriti - tre sono gravi La mappa : gravi tre militari italiani vittime di un attentato esplosivo in Iraq: cinque i feriti. L'attentato, riferisce lo Stato maggiore della Difesa, è avvenuto in mattina quando un Ied, un...

Attentato contro militari italiani Iraq - cinque feriti. Tre sono gravi : cinque soldati italiani sono rimasti feriti questa mattina nell'esplosione di un ordigno artigianale in Iraq. Lo riferisce un comunicato stampa dello Stato Maggiore della Difesa, secondo cui tre dei cinque militari versano in condizioni gravi ma non sono in pericolo di vita. L'Attentato, riferisce lo Stato maggiore della Difesa, Segui su affaritaliani.it

Attentato contro convoglio militare italiano in Iraq : cinque soldati feriti - tre gravi : Attacco contro un convoglio militare italiano in Iraq. Una pattuglia della Task Force 44, composta da personale del 9° Rgt. “Col Moschin” e del Gruppo Operativo Incursori della Marina militare, è stata coinvolta nell'esplosione di un ordigno improvvisato. cinque i militari feriti tra cui 3 in condizioni gravi ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Informati il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, il Presidente Mattarella e il Premier ...

Attentato contro i soldati italiani in Iraq - tre sono gravi : torna il terrore vissuto 13 anni fa a Nassiriya : Attentato esplosivo contro un convoglio di militari italiani in Iraq: cinque i feriti, di cui tre in gravi condizioni, ma a quanto si apprende non dovrebbero essere in pericolo di vita. Si attendono ulteriori notizie, ma il terrore di 13 anni fa torna a farsi più vivo che mai. L’Attentato, riferisce lo Stato maggiore della Difesa, è avvenuto in mattinata quando un Ied, un ordigno esplosivo rudimentale, è detonato al passaggio di un team ...

Iraq - gravi tre militari italiani vittime di un attentato esplosivo - 5 i feriti Mappa : gravi tre militari italiani vittime di un attentato esplosivo in Iraq: cinque i feriti nel nord del Paese, nei pressi di Kirkuk, lo apprende l'Ansa da fonti della Difesa. L'agguato,...

Attentato contro i militari italiani in Iraq Cinque feriti - tre in gravi condizioni : Sono stati tutti trasportati presso l'ospedale Usa di Baghdad. L’attacco sarebbe avvenuto nella zona di Palkana, tra Erbil e Kirkuk. Un ordigno rudimentale è scoppiato al transito di un team misto di forze speciali