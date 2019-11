Iraq | attacco ai militari italiani | 5 feriti | 3 sono gravi

Iraq - attacco contro un convoglio militare italiano : cinque soldati feriti - tre gravi : Una pattuglia della Task Force 44 (composta da personale del 9° Rgt. “Col Moschin” e del Gruppo Operativo Incursori della MM) è stata coinvolta nell’esplosione di un ordigno improvvisato. Prime notizie riferiscono di 5 militari feriti tra cui 3 in condizioni gravi ma nessuno sarebbe in pericolo di vita.Continua a leggere

Tre persone sono morte durante un attacco dei manifestanti antigovernativi al consolato iraniano di Karbala - in Iraq : Tre persone sono morte e diciannove sono state ferite durante un attacco compiuto dai manifestanti antigovernativi al consolato iraniano di Karbala, in Iraq. L'attacco, hanno detto ad Associated Press fonti delle forze di sicurezza, è avvenuto domenica sera durante una nuova