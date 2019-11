Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 10 novembre 2019)– Sfortuna per l’Italia in vista delle prossime partite con Bosnia (venerdì 15) e Armenia (lunedì 18 a Palermo). Dopo la partita con il Sassuolo costretto al forfait Domenico Berardi, nelle ultime ore out anche Marco Vettatti, il calciatore del Psg non potrà rispondere alla convocazione dell’allenatore di Roberto Mancini a causa di un. Al suoil Ct ha chiamato Sandro, calciatore del Brescia che era stato inserito nella lista dell’Under 21, il tecnico degli Azzurrini ha a sua volta chiamato Salvatore Esposito del Chievo Verona. “Oltre a Cistana anchee’ stato convocato inmaggiore. Congratulazioni ai nostri giocatori”. Così, su Twitter, il Brescia festeggia la convocazione del suo. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o ...

DiMarzio : #Nazionale | #Verratti non ce la fa: c'è #Tonali - CalcioWeb : Infortunio #Verratti, il centrocampista out con la Nazionale: al suo posto #Tonali - StraNotizie : Nazionale, out per infortunio Berardi e Verratti: Mancini convoca Tonali -