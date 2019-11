Incidente in moto a Montemurlo Morto Lorenzo Destro cuoco della taverna della Rocca

Cagliari - Incidente in moto nella notte : morto 29enne - ferito il passeggero di 18 anni : Giampiero Belfiori, ventinove anni, è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte a Cagliari. Il giovane viaggiava a bordo di una moto Yamaha insieme a un ragazzo di diciotto anni quando, per cause da accertare, ha perso il controllo della moto che ha urtato lo spartitraffico. Il diciottenne è grave.Continua a leggere

Incidente a Scicli - scontro auto moto : ferito un 45enne : Incidente stradale oggi poco dopo le ore 13 a Scicli. Lo scontro è avvenuto tra una moto e un'auto all'uscita di Jungi. ferito un 45enne.

Miami - ristoratore pugliese muore in un Incidente stradale in moto : Non ce l'ha fatta il 39enne Raffaele Mitrugno, il ristoratore italiano originario di Brindisi, che nella giornata di giovedì 31 ottobre è stato travolto da un'auto a Miami, negli Stati Uniti. La vittima viaggiava a bordo del suo scooter a marca Vespa e procedeva tranquillamente sulla Us 1 Southwest 17th Avenue, quando all'improvviso una berlina lo ha colpito in pieno. Mitrugno è caduto sull'asfalto e le ferite da lui riportate sono state ...

Moto – Il circuito di Sepang fa un’altra vittima : spaventoso Incidente - muore un giovanissimo pilota : Tragedia sul circuito di Sepang: muore il 20enne Afridza Munandar duranta gara dell’Asia Talent Cup Arriva nel pomeriggio malese una tragica notizia: dopo le qualifiche del Gp della Malesia, l’aria di festa viene smorzata da un evento drammatico. Durante l’Asia Talent Cup un incidente ha fatto perdere la vita ad un giovanissimo pilota. Si tratta del 20enne Afridza Munandar, indonesiano, protagonista di un brutto ...

Napoli - moto contro auto : 20enne perde la vita in un Incidente stradale : incidente mortale nella notte a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli: un giovane di soli vent'anni ha perso la vita mentre percorreva Via della Libertà a bordo del suo scooter. Il tremendo impatto I fatti si sono verificati questa notte a San Sebastiano al Vesuvio, celebre comune dell'hinterland partenopeo: Giuliano Finicelli stava facendo ritorno a Cercola, dove viveva insieme ai genitori, dopo aver trascorso la serata nel pub ...

MotoGp - l’ammissione di Capirossi : “l’Incidente di Oliveira ha spinto la Race Direction a cancellare tutto” : Il responsabile della sicurezza per Dorna ha spiegato i motivi che hanno spinto la Race Direction a rinviare a domani le Qualifiche di MotoGp del Gp d’Australia Le Qualifiche del Gran Premio d’Australia verranno recuperate nella giornata di domani, in seguito al rinvio disposto oggi dalla Race Direction per via del forte vento abbattutosi sul circuito di Phillip Island. Una scelta che ha trovato d’accordo quasi la ...

Incidente su raccordo Terni-Orte : si schianta in moto contro un’auto ferma in strada - morto : Tragico Incidente stradale sul raccordo Terni-Orte all’altezza del ponte in zona Macchiagrossa: a perdere la vita un motociclista di 53 anni. La moto avrebbe violentemente tamponato un'auto ferma dopo un precedente Incidente. L'impatto è stato violentissimo e per il centauro non c'è stato niente da fare.Continua a leggere

Incidente stradale : muore il noto fotografo Pietro Gandolfo - travolto da un’auto mentre era in moto : Secondo le prime ricostruzioni, l'Incidente sarebbe avvenuto durante una fase di sorpasso, in cui l'autovettura ha travolto il fotografo, sbalzandolo dalla sua moto. Alla guida dell'automobile una donna di 30 anni che è poi stata denunciata per omicidio stradale e guida in stato di ebrezza: infatti, dopo essere stata sottoposta al controllo dell'etilometro, è risultato che aveva valori alcolemici nel sangue superiori alla norma.Continua a leggere

Filippo Nardi - Incidente in motorino : "Non sono stato vittima di pirata della strada" (video) : Barbara D'Urso, nel corso dell'ultima puntata di 'Pomeriggio 5', si è collegata con Filippo Nardi, vittima, ieri mattina, di un incidente stradale:prosegui la letturaFilippo Nardi, incidente in motorino: "Non sono stato vittima di pirata della strada" (video) pubblicato su Gossipblog.it 18 ottobre 2019 18:11.

Incidente Fornaci di Barga - moto contro auto : Francesco - giovane arbitro - muore a 18 anni : Incidente mortale ieri a Fornaci di Barga, Lucca: Francesco Tontini è morto a 18 anni dopo essersi schiantato con la sua moto contro una macchina, guidata da un 26enne, su via della Repubblica. Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale del 118: le sue condizioni sono subito apparse critiche. Tutta la comunità locale, dove il giovane era molto conosciuto, è sotto choc: "rRicercare un senso nella perdita".Continua a leggere

“Morto in un Incidente in moto”. Ma il 40enne torna a casa dopo il funerale : L’equivoco è di quelli da generare uno forte choc. Un uomo di 40 anni, residente nel villaggio indonesiano di Gesikan, è stato dichiarato morto ma si è presentato a casa dalla famiglia sette ore dopo il suo funerale. Com’è stato possibile? “L’incidente è accaduto realmente, ma c’è stato un errore”, ha detto il capo della polizia di Grabagan Adj. Comr. Ali Kantha a kompas.com. L’uomo che ha perso la vita ...

Incidente in moto a Ragusa : muore Giuseppe Roccasalvo 15enne di Vittoria : Altra giovane vita spezzata da un Incidente stradale in provincia di Ragusa. Oggi è morto un ragazzo di Vittoria, Giuseppe Roccasalvo di 15 anni.

Moto Gp - Marquez dopo l'Incidente : «Che spavento - non respiravo» : «Mi sono spaventato perché non respiravo ed è una brutta sensazione». Marc Marquez, al microfono di SkySPort, ha raccontato così i secondi immediatamente successivi...

Calabria - barista muore in un tragico Incidente stradale con la moto : Un nuovo incidente stradale si è verificato in Calabria e ha provocato la morte di un barista calabrese che stava viaggiando a bordo di una moto. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio degli inquirenti, che si sono recati sul luogo dell'incidente e hanno iniziato a condurre tutte le indagini di rito. Il personale sanitario non ha potuto fare nulla per salvarlo e si è limitato a constatarne l'avvenuto decesso. Un altro incidente stradale è ...