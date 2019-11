Incentivi alle imprese | fermi ai box 500 milioni

Aiuti alle famiglie - non saranno gli Incentivi a far cambiare il tasso di natalità : di Andreina Fidanza Sono una donna di 44 anni, sopravvissuta a un tumore (rabdomiosarcoma), madre di due gemelli (entrambi autistici), disoccupata da più di dieci anni e con una prospettiva di vita e futuro che si lega per filosofia alle scritture greche di Nietzsche prima e di Karl Theodor Jaspers poi; nel mio piccolo ho avuto il coraggio di guardare in faccia la paura, il dolore e le atrocità dell’esistenza, senza lenirli con la speranza a ...