In Giordania per un weekend molto lungo | come organizzare il perfetto mini-break

Diverse persone - tra cui almeno quattro turisti - sono state ferite in un attacco a Jerash - in Giordania : Diverse persone , tra cui almeno quattro turisti stranieri, sono state ferite in un attacco a Jerash , in Giordania . Al Jazeera dice che l’assalitore è stato arrestato dalla polizia e che nessuno per ora ha rivendicato l’ attacco , di cui non si conoscono

Giordania - quelle donne in carcere per aver disubbidito al maschio di casa : In Giordania ci sono tantissime donne che finiscono dietro le sbarre senza aver commesso alcun reato. In un carteggio con Amnesty International, accluso a un rapporto diffuso il 23 ottobre, la segreteria del primo ministro ha fatto sapere che nei primi sei mesi del 2019 ne erano state rilasciate 1259. Ne restano altre 149, poste in detenzione amministrativa “per la loro protezione”, come hanno affermato funzionari del ministero dell’Interno, per ...