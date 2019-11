In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 Novembre | Il presidente del Consiglio parla della

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 novembre : caso Ilva - procedura d’urgenza perché il tribunale risponda in 10 giorni : Il caso ex-Ilva Conte frena lo scudo. Ora ricorso e ispezioni Niente scudo penale, almeno per ora. perché il Movimento non lo potrebbe mai reggere in Parlamento, e perché l’avvocato che fa il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nutre seri dubbi giuridici su questa strada. Così arriverà il contrattacco contro Arcelor Mittal: innanzitutto a livello giudiziario, perché i commissari dell’Ilva di Taranto impugneranno con un ricorso […] di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Novembre : Caso Ilva. Procedura d’urgenza perché il tribunale di Milano risponda in 10 giorni agli indiani : Il Caso ex-Ilva Conte frena lo scudo. Ora ricorso e ispezioni Niente scudo penale, almeno per ora. perché il Movimento non lo potrebbe mai reggere in Parlamento, e perché l’avvocato che fa il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nutre seri dubbi giuridici su questa strada. Così arriverà il contrattacco contro Arcelor Mittal: innanzitutto a livello giudiziario, perché i commissari dell’Ilva di Taranto impugneranno con un ricorso ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Novembre : Qualcuno li ascolta. Il premier risponde a chi grida “chiusura” - “bonifiche” - “basta scudi” : A Taranto Partita la trattativa sull’Ilva: metà esuberi, ma metà soldi Al mercato – Arcelor fa sapere (senza esporsi direttamente) la “base d’asta” per riaprire la partita: i licenziati possono scendere, ma deve farlo pure il costo del contratto (1,8 mld) di Marco Palombi Astenersi incensurati di Marco Travaglio Renzi piazza un altro colpaccio nella campagna acquisti della cosiddetta Italia Viva: l’ingaggio a parametro zero di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Novembre : Renzi fa il politico o il lobbista? Giugno - strana missione a Parigi : Esclusivo – A Parigi con i rivali dell’Italia Così monsieur Renzi fu ingaggiato dall’azienda della Difesa francese Air Show – L’ex premier a un convegno di Altran, ma il gettone è stato pagato a un’associazione di Carlo Tecce Balla senz’anima di Marco Travaglio La prima volta che ho sentito accusare questo governo di “non avere un’anima”, precisamente da Massimo Gramellini e Alessandro De Angelis all’unisono nello studio di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Novembre : ESCLUSIVO Il rapporto dei commissari Ilva che bocciò il piano degli indiani avallato da Calenda : Trattativa Il ricatto dei Mittal sull’Ilva. E il governo finisce spaccato A Chigi – L’azienda si presenta con “condizioni inaccettabili”: 5 mila esuberi, scudo penale e un decreto per l’altoforno2 Conte: “Offerta l’immunità, ma non è quello il problema…” di Marco Palombi Per Alessandro di Marco Travaglio Alessandro Morricella era nato a Martina Franca, aveva 35 anni, una moglie e due bambini di 2 e 6 anni. Era un bravo operaio ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Novembre : Mittal confessa : “via anche senza lo scudo” : La gara, lo scudo, le inchieste: il caso Ilva rispiegato da capo Dal 2012 i decreti “salva impianti” hanno disinnescato i pm. Nel 2017 il capolavoro: il governo, tramite Cdp, perde il bando pubblico ponendo le basi del bluff Arcelor di Marco Palombi Prima gli indiani di Marco Travaglio Ha ragione Padellaro, qui sotto: l’altroieri, all’annuncio-ricatto dei padroni delle ferriere di Arcelor Mittal, il governo avrebbe dovuto inviare suoi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Novembre : L’ex portaborse della neo-renziana – Preso infiltrato della mafia in Parlamento : Palermo “Falcone e Borsellino morti in un incidente sul lavoro” Fermato Antonello Nicosia, ex collaboratore della deputata di Italia Viva Occhionero, accusato di mafia con il boss Dimino: 5 in cella di Saul Caia Senza filtro di Marco Travaglio Il boss latitante Matteo Messina Denaro, per lui, è “il primo ministro”. Invece i giudici Falcone e Borsellino sono morti in “un incidente sul lavoro” e dedicare loro l’aeroporto di Palermo è ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Novembre : Tutte le balle sulla plastic tax. “Aziende in ginocchio” : “La plastic tax uccide le aziende”. Ecco perché son Tutte balle Impatto minimo sui consumi e spinta all’economia circolare, come da tempo fanno in mezza Europa e come imporrà l’Ue di Patrizia De Rubertis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Nuovi gretini. “plastica, quella tassa no” (Repubblica, 3.11). Poi tutti a comprare i libri di Greta Thunberg e di Carola Rackete, editi da Repubblica, per l’ambiente e contro la plastica. Nobili ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Novembre : Da 19 mesi il Senato salva Giggino ‘a purpetta dal suo processo : Immunità 19 mesi e zero risposte: così Cesaro resta salvo Aspetta e spera. Il Senatore di Forza Italia, Luigi Cesaro ha Fatto bingo. Perché da oltre un anno e mezzo i magistrati del Tribunale di Napoli Nord non hanno ancora avuto alcuna risposta da Palazzo Madama. A cui si erano rivolti nella speranza di poter utilizzare alcune intercettazioni assai rilevanti per il processo in cui […] di Ilaria Proietti Plastic Man di Marco ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 Novembre : Faide dinastiche - l’inventario dei danni – Grandi famiglie : quanti miliardi e posti bruciati – Agnelli - De Benedetti - Del Vecchio - Benetton & C : Il dossier Le guerre dinastiche che affossano le aziende familiari Come andare in malora – L’ossessione dell’impresa come “stirpe” nel nostro Paese è costata miliardi di euro e migliaia di posti di lavoro. Anche perché i fondatori quasi mai hanno ceduto il passo ai discendenti di Giorgio Meletti I due Balla-gate di Marco Travaglio Avvertenza per i cretini che, leggendo questo articolo, ci accuseranno di attaccare chi critica il ...

Ora D'Ario : cosa c'è sull'Espresso in Edicola da domenica 3 novembre : Franceschini, l'uomo forte del Pd che può prendere in mano il governo. La rete di agenzie che aiuta gli evasori fiscali. E l'omaggio a Sciascia firmato da Roberto Andò. Ecco cosa trovate sul numero in arrivo in edicola e sui device. E gli articoli in anteprima per gli abbonati Espresso+ Ora D'Ario, L'Espresso in edicola da domenica 3 novembre"

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Novembre : Gli strani giudici che possono salvare i vitalizi : l’inchiesta – La banda di B. vitalizi, Palma finge di ritirare il ricorso e spera negli “amici” Emersi i suoi rapporti coi giudici della Commissione del Senato, il capo di gabinetto di Casellati fa un passo di lato: ma se la sentenza sarà contro i tagli, vincerà pure lui di Ilaria Proietti Abolire i 5Stelle di Marco Travaglio Interpretando un sentimento largamente diffuso nei partiti, nei giornaloni, nei grandi gruppi e nelle case ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 Ottobre : : Forchettoni I giudici alla Lega: niente soldi pubblici per i politici a tavola Rimborsopoli – Le clamorose motivazioni contro Rixi: “Ristoranti non a carico della collettività” di Ferruccio Sansa Premio Attila di Marco Travaglio Mentre Salvini cerca un bel sindaco per prendersi anche Roma (pare che la prescelta sia Giulia Bongiorno, santa patrona dei prescritti), il Pd gli presta i suoi cannoncini per bombardare Virginia Raggi in ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Ottobre : Consigli non richiesti. “Alleanze regionali ok - caso per caso” : Pareri I 5Stelle e l’alleanza col centrosinistra Che fare? Sostenere Bonaccini in Emilia E Grillo s’impegni come solista Impedire a Matteo Salvini di varcare il Rubicone per papparsi anche l’Emilia-Romagna e poi dilagare verso Roma. Contribuire a respingere l’avanzata leghista in una regione che offre le condizioni più favorevoli per una rivincita giallorossa: il radicamento del Pd che resiste malgrado tutto, e il consenso […] di Peter ...