Ilva | al posto dell' acciaio bolle di sapone

Ilva - Conte apre alla nazionalizzazione. Indiscreto : "Cos'abbiamo proposto a Mittal" - governo allo sbando : La carta giocata da Giuseppe Conte per convincere Arcelor Mittal a restare a Taranto e tenere in vita l'ex Ilva? La decrescita felice grillina. Secondo indiscrezioni da Palazzo Chigi, il premier avrebbe confessato a sindacati, enti locali e Confindustria convocati per un confronto sulla crisi aperta